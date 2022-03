"Empresas de EU sufren dificultades en México", advierte Ken Salazar

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, expuso que las empresas estadounidenses que tienen inversión en territorio mexicano y en el sector energético enfrentan dificultades que limitan su operación.

Dichos conflictos, mencionó, van desde la importación de combustible hasta terminales de abastecimiento. Por ello es que se espera que la problemática de contratos y permisos en el sector energético mexicano tenga una pronta solución. Si no existe, advirtió, las firmas estadounidenses no tendrán más confianza.

Salazar participó en un foro que organizó el Atlantic Council, en donde estuvo también su homólogo mexicano Esteban Moctezuma. Expusieron temas como migración, energía y seguridad, entre otros.

El gobierno estadounidense ha externado su preocupación por la iniciativa de reforma existente para el sector energético en México. También el empresariado de la Unión Americana ha resaltado sus inquietudes a través del embajador Ken Salazar, quien —a su vez—ha tenido reuniones sobre el tema incluso con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, altos funcionarios de la administración de Joe Biden han viajado a México para tratar el tema.

"Necesitamos trabajar en algunos problemas realmente difíciles, uno de ellos tiene que ver con los contratos y permisos.

"Estamos presionando para que se resuelvan esas cosas y esperamos que haya alguna solución, porque, de lo contrario, no puedes tener confianza en la inversión en México", afirmó el diplomático de Estados Unidos.

Salazar destacó que en el tema de la reforma energética México tiene su propia soberanía. Sin embargo, él está al tanto de cómo se lleva a cabo el proceso legislativo sobre el tema, porque también está por delante la defensa de los intereses de los empresarios de EU.

"Mi papel como embajador es representar a Estados Unidos y llevar a cabo los deseos del presidente [Joe] Biden, y la forma en que vemos los desafíos de la reforma energética y eléctrica es que tenemos que resolverlo de una manera que apoye la visión de Estados Unidos.

"México tiene su propia soberanía. Ellos [los mexicanos] aprobarán una ley de algún tipo, pero al final del día nuestra preocupación es que apoye la integración de la cadena de suministro entre Estados Unidos y México".