Empresas de NL reportan pérdidas por más de 13 mmdp por cortes de luz

La Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra) de Nuevo León aseguró que la industria manufacturera del estado acumula pérdidas de producción por más de 13 mil 984 millones de pesos por cuatro días de afectaciones en el suministro de energía eléctrica y que si bien a los usuarios domésticos se les restableció el servicio a partir del miércoles, en el caso de la industria, se normalizó el suministro hasta la mañana de este jueves.

El organismo privado advirtió que la situación podría empeorar hacia una crisis sin precedentes por la escasez de gas natural, derivado de las alertas críticas que el Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenegas) ha emitido para restringir el uso de este insumo en los usuarios industriales de la zona norte, y por el riesgo latente de que existan nuevamente desbalances y cortes en el suministro de energía eléctrica para los próximos días.

La Caintra señaló que de no tomar las autoridades responsables del sector eléctrico acciones inmediatas, esta cifra de afectaciones económicas continuará creciendo en los próximos días, con sus consecuencias a los ingresos y empleos de la población en general.

"Para los industriales de Nuevo León, la crisis energética que se ha enfrentado en los últimos días ha tenido importantes consecuencias para la producción e ingresos del sector. Las afectaciones no han cesado y el panorama luce aún más complicado que lo ya visto recientemente", estableció la Caintra a través de un comunicado.

Asentó que, si bien se anunció que el servicio de energía eléctrica se restableció para los hogares, la industria inicia su recuperación a partir de esta mañana del jueves. El organismo empresarial reconoció que Cenace región norte realiza su mejor esfuerzo para sostener el suministro eléctrico industrial.

Sin embargo, aseveró, las afectaciones en el sector energético no tienen punto de comparación, pues con cuatro días sin gas o sin energía eléctrica, prácticamente cualquier proceso de producción industrial de manufactura se detiene.

Caintra estimó que hasta hoy las pérdidas en producción superan los 13 mil 984 millones de pesos para la manufactura de Nuevo León.

"El reto que tenemos como país es de ampliar nuestras capacidades tanto de producción y almacenaje de gas natural en nuestro territorio, que resulta ser rico en subsuelo para ello, así como de resolver la carencia en la red de infraestructura en redes de transmisión eléctrica e incluir nuevas fuentes de generación como las energías renovables", puntualizó el organismo empresarial.

Caintra urgió a las autoridades a implementar acciones de forma sensata y transparente en el menor tiempo posible, además de desarrollar una política energética clara, certera, robusta, confiable para la inversión, y de trabajo conjunto entre la iniciativa privada y pública que aumente la capacidad de la infraestructura actual en el sector energético de México.