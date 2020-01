Empresas destinan hasta 8% de sus gastos de operación a seguridad

La inseguridad en el país provoca que las empresas inviertan más en servicios de seguridad privada, un equivalente a entre 5% y 8% de sus gastos de operación, dijo el coordinador general de la Agrupaciones de Seguridad Unidas por un México Estable (ASUME), Armando Zúñiga Salinas.

Por eso, las empresas que ofrecen servicios de personal de seguridad, custodia de bienes y valores, rastreo satelital, alarmas y blindajes registraron un crecimiento promedio de 20% en sus ventas de 2019.

En 2018 y en años pasados el incremento era de 15%, dijo Zúñiga Salinas.

"La industria ha tenido un crecimiento evidente por diversos factores, como el de la inseguridad, que han provocado que las empresas e instituciones inviertan entre 5% y 8% de su gasto operativo en resguardar personal, proteger mercancías e información", dijo.

Tiempo para resultados. En entrevista al término de la instauración del órgano promotor de la Cámara de la Industria de la Seguridad ante la Concamin, Zúñiga Salinas dijo que "es triste" la situación que se vive en el país porque "la inseguridad sigue, las acciones que se están realizando, como la Guardia Nacional, tomarán tiempo en tener resultados. Ahí es donde la seguridad privada tiene un gran papel para ayudar a proteger las inversiones".

Dijo que van a trabajar para que los servicios de seguridad se profesionalicen en el país.

"Hay muchas empresas informales y la idea es jalarlos a todos para que se profesionalicen. Son servicios, sobre todo en zonas residenciales, donde no se capacita, se contrata al vapor. No se aplican filtros de confianza, se venden servicios por debajo del costo y esto provoca falta de prestaciones y capacitación a la gente", expuso.

Integrar cámara. Comentó que ASUME, que integra a 32 asociaciones con mil empresas, será el órgano promotor que hará labor para conformar una cámara de la industria de seguridad, algo que ya se intentó, pero no se logró.

La creación de la cámara podría llevarse hasta dos años, porque hay que hacer trámites ante la Secretaría de Economía, y se tiene que iniciar con la profesionalización y unión del sector.

Lo que se busca es profesionalizar a las agrupaciones de seguridad privada porque ello tendrá beneficios para quienes contratan, destacó.

Comentó que se sabe que existen 200 mil empresas formalmente registradas entre 600 mil que se estima existen en el país.

Además, agregó, es importante se modernice la Ley Federal de Seguridad Privada que hoy está "totalmente rebasada, por lo que hemos hecho evidente la necesidad de crear una nueva legislación que impulse al sector, que sea armónica con las nuevas tecnologías de la información y que aclare el rol de la industria en el abatimiento de los altos niveles de inseguridad".

Se enfrenta un problema de sobrerregulación, dijo, ya que cada municipio o estado pide distintos requisitos para que las empresas puedan operar, situación que provoca corrupción.