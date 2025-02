Sector privado rechaza doble cobro de IVA a maquiladoras

El sector privado rechazó que se aplique en México una doble tributación de Impuesto al Valor Agregado (IVA) a empresas maquiladoras exportadoras.

"En la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) nos oponemos a la interpretación adoptada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el litigio sobre el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en operaciones realizadas bajo el esquema del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX)", dijo.

Esta determinación, actualmente en análisis por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que resolverá una contradicción de tesis, pone en peligro la estabilidad de un sector clave para el desarrollo económico del país, añadió.

El SAT afirma que empresas manufactureras exportadoras se benefician de un impedimento que les permite importar insumos sin pagar IVA, bajo el supuesto de que luego exportarán los productos manufacturados, pero en realidad comercializan los productos en México.

Con datos al cierre del 2024, las empresas IMMEX representan 3.2 millones de empleos directos e indirectos y lograron una fuerte integración con la proveeduría nacional, reduciendo costos logísticos y fortaleciendo la competitividad de México en el comercio global.

Tan sólo en diciembre de ese año, los ingresos de las empresas IMMEX manufactureras alcanzaron 264 mil millones de pesos en el mercado nacional y 378 mil millones de pesos en el mercado extranjero, reflejando su impacto en la economía y su papel clave en la atracción de inversión, según la Coparmex.

La figura del pedimento V5 ha permitido optimizar el proceso de exportación, evitando traslados innecesarios de mercancías y reduciendo la saturación en la infraestructura aduanera y carretera.

Este mecanismo, vigente desde hace más de dos décadas, ha garantizado el cumplimiento de las obligaciones fiscales sin generar distorsiones en la recaudación tributaria agregó.

"De aprobarse por la Suprema Corte, doble cobro del IVA, se generarán cargas financieras a los contribuyentes cuyos márgenes en la mayoría de los casos no son suficientes para pagar el IVA dos veces", añadió el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index).

El Index expresó un extrañamiento ante la propuesta de doble medida recaudatoria por parte del SAT y que será analizada por la Suprema Corte a partir del próximo jueves 27 de febrero.

Finalmente, el Index lamentó que lo que comenzó como una "buena" regla que aliviaría, tanto la carga del gasto público como el de las empresas, resultó en un doble juego para cobrar doble IVA, no a las maquiladoras, sino a los importadores.

Esta determinación consideraba evitar el gasto público por el desgaste en las carreteras del país y la sobresaturación de las aduanas en la frontera norte, y con ello ayudar a las empresas a ser más competitivas al no hacerles incurrir gastos de logística, sentenció el Index.