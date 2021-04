Empresas pueden recurrir a amparos en energía: Clouthier

Cualquier inversionista que sienta ser víctima de un trato injusto hacia sus inversiones en energía puede recurrir al amparo, aunque la autoridad mexicana busca caminos de solución como asociaciones de inversión entre CFE e inversionistas de Estados Unidos, Francia y Alemania en gas natural, dijo la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier.

Durante la conferencia "México Próspero" que organizó el Institute of the Americas, la funcionaria expuso: "CFE es la cabeza de sector y está encargada de buscar, si se puede llamar así, asociaciones de inversión y estamos encontrando soluciones en esas áreas, pero digo que hay mucho interés en Estados Unidos, Francia y Alemania en invertir en el sur, especialmente en gas".

Explicó que actualmente la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica está detenida y que hay quienes recurren a los amparos: "Algunos inversionistas se están moviendo legalmente en México en algo que se llama amparo y ellos se están moviendo por esa vía. Nosotros decimos que la reforma eléctrica está detenida y la Sener está encargada de esa política, no puedo profundizar en esto".

Sin embargo, la Secretaria dijo que se reúnen con representantes de Estados Unidos, Francia y Alemania "que están interesados en invertir en México, pero estamos trabajando fuertemente para proteger sus inversiones para no ver que algo les pase a las inversiones".

Agregó que, si bien hay amparos "tenemos otras formas de soluciones, en caso de que alguien crea que estén teniendo un trato injusto en el trato a sus inversiones (hay amparos) pero vamos a tener muchas conversaciones para encontrar soluciones y ya les dije que hemos tenido muchas pláticas con Pemex, Sener y con las empresas para encontrar soluciones para encontrar nuevos caminos para todas las inversiones juntas".

En la conferencia que dirigió el exembajador de Estados Unidos en México, Jeffrey Davidow, el diplomático le preguntó sobre los conflictos agroalimentarios, sobre lo que dijo: "Vemos esta relación como si estuviéramos casados, pero la diferencia es que ninguno puede dejar la relación, ni México, ni Estados Unidos pueden dejar la relación, así que entendemos eso".

Añadió que siguen las investigaciones de Estados Unidos contra productos mexicanos como pepino y pimiento verde, pero confió en que se solucionará.

"El problema que tenemos en la mesa o que enfrentamos en este momento, es pepinos, pimiento rojo y lo tuvimos con berries, que ya se solucionó, y creo y estoy segura que se solucionará fácilmente en pepinos y pimiento rojo, porque creo que esos problemas se iniciaron cuando se tenía una elección política y es entonces cuando las personas se mueven para conseguir una posición y hacen ruido en torno a algo, que no necesariamente está bien soportado", consideró.

Clouthier comentó que en torno al comercio de bienes agropecuarios "han sido problemas de siempre y siempre se ha encontrado soluciones, no hay problema para encontrar solución hay momentos en que se gana y otros en que se pierde, unas veces ganas y otras no, es un juego de ajedrez".

En torno a la prohibición para importar maíz genéticamente modificado explicó que el gobierno de López Obrador está en contra del uso de dicho grano para las personas, pero se podrá comprar para alimentar animales.

Por otra parte dijo que el gobierno actual está comprometido con las energías verdes y prueba de ello es el Tren Maya el cual se alimentará de energía renovable, además de que hay proyectos para fomentar el autoconsumo de energía fotovoltaica.