Empresas retrasan hasta un 75% las contrataciones por Covid-19

Como resultado de la pandemia, 75% de las empresas en México han decidido retrasar nuevas contrataciones, 65% las han congelado y reducido, pero sólo una de cada cinco organizaciones implementó o está considerando reducciones salariales para junta directiva/comité ejecutivo y directivos/gerencias (20%) y en un menor porcentaje, para todos los demás niveles: directivos, profesionales y operativos (18, 15 y 9%), de acuerdo con la consultora Willis Towers Watson.

"Realmente es bajo el porcentaje de las empresas que están reduciendo salarios y si lo están haciendo, es de manera escalonada y por cierto tiempo (en promedio tres meses), pero también las compañías están ofreciendo esquemas de sueldo reducido, con labores reducidas para aquellos trabajadores que de manera voluntaria acuerden trabajar menos tiempo", señaló Gabriel Chipoco, director de Data de la compañía.

La consultora llevó a cabo la encuesta sobre estrategias de capital humano frente a los impactos del Covid-19, la cual se realizó a 215 compañías con operaciones en el país, y arrojó que 40% de las empresas ha tomado medidas de diferir o congelar incrementos salariales, pero un porcentaje importante los mantuvo o va a mantener. Casi la mitad de las organizaciones bajó o retrasó los aumentos por mérito, poco más de un tercio congeló los salarios, y sólo una de cada 10 hizo reducciones de ellos y de la jornada laboral.

Por otra parte, el estudio también señaló que 85% de las firmas ha evaluado o está evaluando ajustar su plan de negocio, 74% incrementó sus restricciones a las políticas de representación y de viajes ahora y en lo que resta del año, 33% adoptó nuevas iniciativas especiales como implementaciones tecnológicas, y poco menos de la mitad se enfocó en asegurarse de que todo tipo de contrataciones temporales o por proyecto sean realmente necesarias.

"Es necesario recalcar que entre 70 y 80% de las empresas no están considerando despedir personal; están haciendo un esfuerzo importante para evitarlo, por lo menos hasta ahora, aunque la situación puede cambiar de acuerdo a como se vaya presentando el entorno", explicó Chipoco.

Por el momento las áreas en las que no se esperan movimientos en cuanto a despidos son el equipo de producción o trabajo manual, ejecutivos y gerentes.

La información recabada abarca el periodo entre el 7 y 14 de abril, fecha en la que se realizó la encuesta, por lo que las cifras no son fijas y podrían cambiar de acuerdo con el desarrollo de la situación.

Las empresas encuestadas incluyen rubros como energía y utilidades, servicios financieros, servicios generales, cuidado de la salud, tecnologías de la información y telecomunicaciones, fabricación, comercio, automotriz, entre otras.