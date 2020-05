Empresas tienen derecho a recurrir a instancias judiciales: Sener

Rocío Nahle García, titular de Energía (Sener), aseguró que los dueños de empresas de generación de energías alternativas tienen derecho a recurrir a instancias judiciales y a ejercer sus derechos; sin embargo, manifestó que no pueden difamar ni calumniar, como lo han hecho algunos grupos.

En entrevista afuera de Palacio Nacional, después de participar en el acto de conmemoración por el 100 aniversario luctuoso de Venustiano Carranza, la secretaria detalló que debido a que la Sener es cabeza de sector estará en la lucha jurídica para defender el criterio del gobierno federal en el tema de generación de energía limpia.

"Ya lo dijo el Presidente ahora en la mañana, todo mundo tiene derecho y se van a respetar sus derechos y el gobierno también va hacer lo propio, las instancias legales y judiciales, así es esto".

"Con algunos (empresarios) he hablado, pero hay una campaña de ciertos grupos; están en todo su derecho nada más que no puede difamar, ni calumniar, porque calumnian y difaman entonces ya eso es otra cosa, pero nosotros estamos trabajando".

Nahle García señaló que el gobierno federal tiene un plan para impulsar energías renovables y prueba de esto, indicó, es que cada año se publica el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) y donde se plantea cómo se seguirá incrementando la capacidad de las energías renovables y la forma en que se irá hacía la transición energética.

"En este año, el 31 de mayo se debe de publicar -por la contingencia creo que se alarga un mes más- pero ya estamos trabajando en ello para la publicación de este año. El 16% de las energías renovables, en este país son hidráulicas.

"Nadie ha mencionado de las presas hídricas que tenemos o que tiene la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que son muy nobles, y estas presas o lo ideal es que trabajan en su mayor potencia, se van a repotenciar las turbinas de algunas de las hidroeléctricas, lo tiene contemplado la CFE".

En este sentido, informó que el gobierno federal trabaja con el gobierno de la Ciudad de México en un proyecto para poner paneles solares en la Central de Abasto "que son como 300 hectáreas, en forma ordenada. Eso es autoconsumo, eso nos ayuda porque no se carga a la red y nos ayuda".

Rocío Nahle García aseguró que la CFE produce energía renovable y prueba de esto es que tiene parques eólicos y solares, y "por supuesto, tiene la nucleoeléctrica que es la energía de las más limpias del mundo. Tenemos una, en Estados Unidos hay más de 30 nucleoeléctricas; tenemos geotermia, que la geotérmica también es una técnica, ese si es lo más renovable que ustedes se imaginen".

Indicó que las tres subastas eléctricas asignadas a empresas privadas en el sexenio pasado se han respetado en su totalidad, y las cuales, detalló, tienen ya casi el 70% de infraestructura instalada, y el resto está por terminarse, por lo que entrarán en operación este año o el siguiente "y se está respetando sus programas, no hay ningún problema".