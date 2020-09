En 15 días, iniciativa para reformar Afores

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que en 15 días enviarán al Senado de la República una iniciativa para reformar el Sistema de Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que la iniciativa ya está lista y junto con su equipo de trabajo se está "afinando":

"La iniciativa de Afores, la estamos afinando, ya prácticamente lista, creo que puede enviarse si no la semana próxima en 15 días a más tardar. Se presenta ya a la Cámara, al Senado básicamente".

El titular del Ejecutivo federal ha señalado que la iniciativa no es para meter miedo ni quitar las Afores, sino lo que se busca es evitar que en las próximas administraciones los trabajadores reciban menos recursos en su retiro.

"Aun cuando esto no nos va a afectar tanto a nosotros, porque empezará a ocurrir en menor proporción en 2024, pero en el siguiente gobierno y el que sigue tendrán un problema gravísimo, problema que se soslaya estalla. No lo entendieron así algunos medios, que dijeron que íbamos a cambiar las reglas e iba a afectar a las administradoras, no es para meter miedo".