En 2023 México podrá ser autosuficiente en materia energética: AMLO

SALAMANCA, Gto.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró la tarde de este miércoles que será hasta 2023 cuando México podría ser autosuficiente en materia energética.

Acompañado del gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, y tras supervisar los trabajos de rehabilitación de la refinería localizada en esta comunidad, López Obrador indicó que para esa fecha, las seis refinerías que existen en el país, más la que actualmente se construye en Dos Bocas, Tabasco, podrán refinar más de un millón 500 mil barriles diarios.

"En cuanto a tiempo, pensamos que en el 2023 ya vamos a poder ser autosuficientes, porque las seis refinerías tienen que procesar un millón 200 mil barriles diarios, ese es el plan para el 2023.

"Y ya para el 2023 va a estar en operación la nueva refinería de Dos Bocas, con capacidad para 340 mil barriles, de modo que ya vamos a estar en un millón 500 mil barriles, un poco más procesando en México, nos va a faltar a lo mejor procesar 100, 200 mil barriles adicionales para lograr la autosuficiencia", declaró.

El Presidente informó que para lograr la autosuficiencia energética, se tienen dos alternativas: iniciar la construcción de un nuevo tren de refinación en Cangrejera, "pero la idea es no vender petróleo crudo al extranjero, que lo que se produzca de petróleo se procese en México".

"Es un cambio la política petrolera. Esto también va a significar explotar racionalmente el petróleo, no extraer y extraer petróleo para venderlo y dejar sin este recurso no renovable a las nuevas generaciones", refirió.

Detalló que actualmente se compran alrededor de 500 mil barriles diarios de gasolinas en el extranjero, por lo que se busca producir ese combustible en nuestro país.?"Y el plan es mejorar las refinerías, ampliar su capacidad de procesamiento de crudo, lo que se está viendo aquí en Salamanca, que se procesaban 70 mil barriles, 80 mil barriles, ahora la meta son 140 mil barriles, para el año próximo 170 mil barriles y así en las seis refinerías", expresó López Obrador.

"Esto significa desde luego inversión pública y lo estamos haciendo con recursos presupuestales, sin contratación de deuda. Se está haciendo un esfuerzo para destinar recursos a este plan de rehabilitación de las refinerías y cada año se va a contar con el presupuesto suficiente.

"Esto significa no sólo darle trabajo, mantener el trabajo a los obreros, a los trabajadores de planta de Pemex, sino también darle empleo a los trabajadores conocidos como transitorios y a otros obreros. Esto ayuda a que haya empleos. Vamos a seguir con este plan", agregó.