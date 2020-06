En Europa investigan a Apple por prácticas monopólicas

La Comisión Europea dio a conocer que ha abierto una investigación antimonopolio para evaluar si las reglas de Apple para desarrolladores de aplicaciones violan las reglas de competencia de la Unión Europea. La investigación, según dijo la comisión, da seguimiento a quejas que han recibido relacionadas con Spotify y un distribuidor de libros electrónicos.

Al respecto la vicepresidenta ejecutiva, Margrethe Vestager, a cargo de la política de competencia dijo: "Debemos asegurarnos de que las reglas de Apple no distorsionen la competencia en los mercados en que compite con otros desarrolladores de aplicaciones. Por lo tanto, he decidido analizar detenidamente las reglas de la App Store y su cumplimiento con las reglas de competencia de la Unión Europea". La Comisión investigará en particular dos restricciones impuestas por Apple en sus acuerdos con empresas que desean distribuir aplicaciones a través de su ecosistema: el uso obligatorio del sistema de compra propio de Apple para la distribución de contenido digital de pago que cobra a los desarrolladores una comisión del 30%. Y también la restricción de informar a los usuarios sobre las posibilidades de compra alternativas fuera de App Store.

Tras una investigación preliminar, a la Comisión le preocupa que las restricciones de Apple puedan distorsionar la competencia pues, por ejemplo en el caso de los servicios de transmisión de música, algunas aplicaciones han decidido desactivar la posibilidad de suscripción en la aplicación por completo o han aumentado sus precios de suscripción para transferir el porcentaje de cobro de Apple a los consumidores.

Además de ello las condiciones de Apple permiten a la empresa de la manzana controlar la relación con los clientes de las aplicaciones ello quiere decir que en muchos casos los desarrolladores no pueden acceder a información de sus usuarios mientras Apple puede obtener datos valiosos sobre sus actividades. No existe un plazo legal para poner fin a una investigación antimonopolio. La duración de una investigación de este tipo depende de una serie de factores, incluida la complejidad del caso, el grado en que las empresas interesadas cooperan con la Comisión y el ejercicio de los derechos de defensa, por lo que habrá que esperar para conocer la sentencia y saber si ello tendrá un impacto positivo para los usuarios de iPhone y iPad.