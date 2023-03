En julio, AICM no recibirá más vuelos de carga

A-AA+

Ante el inminente cierre del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a las operaciones de carga, su director general advierte que, a partir del próximo 8 de julio, no recibirá ningún vuelo más de este tipo.

"El 8 de julio no vamos a recibir ningún avión de carga más. Ese es nuestro trabajo y el traslado le corresponde a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a Aduanas y al SAT", dijo Carlos Velázquez Tiscareño, director general del AICM.

"Hay muchas compañías que tienen que mudarse o poner instalaciones allá", explicó en entrevista con EL UNIVERSAL.

El 2 de febrero, el gobierno federal publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el decreto para cerrar el aeropuerto Benito Juárez a las operaciones de carga.

Esto significa que 16 aerolíneas que proporcionan el servicio aéreo nacional e internacional regular y no regular de carga tienen 108 días para reubicar sus operaciones a otros aeropuertos.

Aunque el decreto no lo menciona específicamente, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) es la alternativa más obvia para trasladar las operaciones de carga.

Al respecto, Velázquez dijo que, de momento, ninguna aerolínea de carga ha entregado alguna bodega o recinto, al contrario, "están renovando contratos porque no van a dejar las instalaciones".

Las cargueras seguirán utilizando las bodegas del AICM como parte de sus operaciones logísticas. En el caso de DHL, la primera aerolínea que se mudó oficialmente al AIFA, seguirá usando la aduana del Benito Juárez, aunque los vuelos lleguen al Felipe Ángeles y muevan la carga por tierra.

"Se llama tránsito. Te registras, pides un permiso de tránsito que cuesta y te dan un candado y te vas a México (AICM) a pasar aduana. No es ilegal, es completamente normal", expuso.

"Mientras se mudan para allá y tienen instalaciones y vehículos de distribución van a hacer muchos tránsitos que se van a ir perdiendo con el tiempo", agregó.

El AICM estima pérdidas por 4 millones de pesos mensuales por la cancelación de las operaciones de carga aérea, aunque la mercancía que llega en las "panzas" de los aviones de pasajeros seguirá permitiéndose.

Entre las aerolíneas que deben mudar sus operaciones de carga están Aerotransporte de Carga Unión, Aerotransportes Más de Carga, Estafeta, Air, Air Canada, Cargolux, Cathay Pacific Airways, Emirates, Lufthansa Cargo, Qatar Airways, Air France, Turk Hava Yollari y UPS.

Uno de los beneficios que tendrá sacar las operaciones exclusivas de carga del AICM es que las revisiones de droga ahora se harán en el Felipe Ángeles.