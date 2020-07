En julio se han perdido 30 mil empleos por Covid: AMLO

Frente a los 550 mil empleos que se perdieron en abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en lo que va el mes de julio se han perdido solo 30 mil empleos derivado del impacto económico generado por la pandemia del Covid-19 e informó que van tres días en donde no se han reportado pérdida de plazas, sino que ya se han comenzado a contratar a trabajadores.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal recordó que hasta antes de la pandemia en México había 20 millones 500 mil trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero que con la llegada del coronavirus en abril se perdieron 550 mil empleos, en mayo se redujo a 340 mil y en junio fue de 82 mil.

"Tenemos que ir buscando reactivar la economía para la recontratación de los trabajadores y se generen empleos, en eso estamos. En abril se perdieron 550 mil empleos, en mayo ya se redujo la pérdida a 340 mil; en junio, el mes pasado, ya se redujo a 82 mil.

"Tengo el dato de ayer de que la pérdida es de 30 mil y ya llevamos tres días -porque esto lo mido diario, Zoé Robledo (titular del IMSS) me envía la información- llevamos tres días en donde no perdemos, sino que ya se está contratado, aunque sea poco a los trabajadores, y espero que terminemos julio con una situación de pérdida de empleos. Es un proceso de recuperación", dijo.