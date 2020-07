En pandemia, precios de refrescos suben hasta 64% y aumenta su consumo: Anpec

En medio de la pandemia por el Covid-19, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) registró un alza de los precios de la canasta básica y de otros productos como los refrescos, que a pesar del aumento de 64% fue de los de mayor consumo.

"Hasta en 80% algunos productos han subido, sobre todo en la categoría de refresco, naranja, limón, frutas y verduras, han subido mucho", dijo el presidente de la Anpec, Cuauhtémoc Rivera.

Durante el confinamiento para evitar los contagios, los productos que registran los precios más elevados son: huevo, refresco, frijol, jitomate y aguacate, en su mayoría de consumo básico, expuso.

Ante el alza de precios de productos de la canasta básica muchas personas prefirieron comprar productos a granel como el arroz, frijol y el azúcar, lo que muestra que a las personas no les importa la marca. Además de que bajaron el consumo de embutidos, yogurt, comida enlatada, carne y pan.

De acuerdo con la encuesta "Impacto Covid-19, pequeño comercio" que realizó la Anpec, el 91% registró una caída de ventas, 79% declararon que a sus clientes no les alcanza para la canasta básica, por el desempleo y la falta de ingresos de las familias.

En dicha encuesta se concluyó que en medio de la pandemia los productos de mayor consumo son: huevo, refrescos, leche, botana, así como verduras y legumbres.

Otros productos como el cigarro mantienen su nivel de ventas, ya que de acuerdo a la encuesta el 75% de las tiendas sigue con el mismo nivel de consumo de cigarros que antes del incremento del Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios (IEPS).

Sobre los principales problemas que enfrentan los pequeños comerciantes y la posibilidad de que cierren 150 mil unidades en el país, dijo que el 93.52% entienden que el cierre de negocios se daría por baja en ventas, las altas facturas de luz que deben pagar, desempleo que ha generado la baja del consumo y los plazos reducidos para pago proveedores.

Por ello, el 63% de los encuestados les urgen créditos como apoyos, atractivos, revolventes y sobre todo individualizados porque el darles un préstamo único y de un monto fijo, como lo hizo la autoridad, no ayuda a los pequeños comerciantes a salir del problema, porque cada uno tiene necesidades diferentes.