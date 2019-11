Varios modelos de televisores inteligentes no podrán utilizar la aplicación de Netflix a partir del próximo 1 de diciembre. Esto debido a que, por su antigüedad, estos dispositivos cuentan con algunas limitaciones técnicas que impiden que la plataforma funcione de manera correcta.

Básicamente, se trata de pantallas inteligentes fabricadas entre 2009 y 2011 y algunas más de 2012. A partir del próximo mes, los dueños de estos dispositivos verán un mensaje que les indicará de las limitaciones técnicas de sus dispositivos, además de invitarlos a conocer cuáles son aquellos televisores en los que continuará funcionando Netflix.

--¿En qué televisores dejará de funcionar Netflix?

Las Smart TV que dejarán de tener soporte para Netflix son de las firmas Sony, Samsung y Toshiba. Sony informó que las televisiones afectadas serán modelos de 2010 y 2011 que tengan una C o D justo después del tamaño de la pantalla en el código.

Los equipos Samsung en los que dejará de funcionar Netflix son los fabricados entre 2010 y 2011, cuyo número de modelo tengan una C o D justo después del tamaño de la pantalla en el código.

Por su parte, Toshiba cuenta con un listado menor: BDK21KU; BDX2150KU; BDX2200KU; BDX2250KU; BDX2500KU; BDX2700KU; BDX3000KU; BDX4150KU; BDX4200KU; BDX5200KU.