¿En qué va el pleito por la prohibición de quesos?

La decisión del gobierno federal de suspender la venta de 23 tipos de quesos y de dos yogures generó una fuerte reacción de empresas y organizaciones del sector privado, mientras que la Profeco advirtió que no permitirán engaños al consumidor.

Por la mañana, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, salió a defender la decisión que dio a conocer el gobierno federal el 13 de octubre, con el argumento de que se aplicó la nueva legislación para beneficiar a los consumidores y evitar que se les engañe.

Sheffield aprovechó su participación en la inauguración de Expo Antad Alimentaria México 2020 para afirmar: "en el caso de algunos yogures o de supuestos quesos o de quesos mal etiquetados, estamos ante la aplicación por primera vez de la Secretaría de Economía en apoyo a la Profeco y a la Ley Federal de la Protección al Consumidor y de la aplicación de la nueva Ley de Infraestructura de la Calidad", que entró en vigor en agosto pasado.

Sheffield dijo que es una "aplicación histórica de la Ley de Infraestructura de la Calidad que nos permite abrir una nueva puerta en la defensa de los consumidores".

Mientras que por el sector privado salieron a defenderse Lala, Mondelz (Philadelphia), Fud, la Cámara Nacional de Industriales de la Leche (Canilec), así como los presidentes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, y del Consejo Coordinador Empresarial Carlos Salazar.

Salazar, quien también participó en Expo Antad Alimentaria, afirmó: "Al rato te van a llamar todos nuestros amigos de los de los quesos y las leches que estoy seguro están preocupados por las acciones del día de ayer, así que ojalá la sensibilidad sea lo más importante en estos casos".

Mientras que con mayor dureza en sus declaraciones, De Hoyos dijo que el gobierno "claramente ha desvirtuado la información inexacta, irresponsable de parte de las autoridades federales, que con este anuncio constituye una estigmatización y daño reputacional a marcas, empresas y productos".

Por lo que pidió a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Secretaría de Economía que hagan uso de su responsabilidad, "entendiendo que ser gobierno implica un ejercicio fundado y motivado de esas atribuciones y una responsabilidad que significa que sus acciones pueden derivarse en deterioro de patrimonios y afectación de fuente de trabajo".

Mientras tanto, la Cámara Nacional de Industriales de la Leche (Canilec), Lala, Fud y Mondelz expusieron que desde hace meses las empresas solventaron las observaciones que les hizo la autoridad y a pesar de ello se suspendió la venta de sus quesos.

En un comunicado, la Cámara dijo que todos los señalamientos hechos a los productos se refieren a imprecisiones o errores en la forma de declarar el nombre o denominación de los productos, origen del queso, ingredientes u omisiones en la etiqueta, pero todo es en torno a la información comercial.

Por ello aseguraron que "el retiro temporal de algunos productos recae en presentaciones particulares y no en marcas en general, por lo que los productos no señalados seguirán teniendo presencia continua en los anaqueles".

Fue por la tarde que la Secretaría de Economía especificó que solamente son 23 presentaciones de quesos: Fud, queso panela de 200 y 400 gramos, o en rebanadas cuadradas de 300 gramos.

Fud Cuida-t+ queso tipo manchego rebanado, Nochebuena importado tipo manchego de 400 gramos, Precissimo tipo americano, Aurrera imitación queso tipo manchego molletero, Burr imitación queso tipo americano, Selecto Brand singles tipo manchego.

Cremería Covadonga tipo manchego La Mancha en rebanadas, Premier plus cuadritos imitación tipo manchego a granel, Frankly, imitación queso tipo manchego a granel, Galbani mezcla de quesos rallados, frescos y maduros.

Lala queso tipo manchego deslactosado rebanado, Philadelphia queso tipo americano reducido en grasa, Portales queso manchego de 300 gramos, de Zwan los queso panela, manchego.

Walter queso tipo manchego, Caperucita queso tipo manchego deslactosado y queso tipo manchego bajo en lactosa, Sargento queso parmesano rallado y los yogurts Bene Gastro yogurt natural y Danone natural yogurt para beber natural.