En reforma eléctrica AMLO no cuestionará relación México-EU: Economía

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 28 (EL UNIVERSAL).- Aunque la reforma eléctrica genera temores, dudas y bullicio, se encontrará un balance, y como lo prometió el presidente López Obrador a la Secretaría de Energía de Estados Unidos, no se hará nada que ponga en tela de juicio la relación, dijo la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier.

La funcionaria aseguró que puede encontrarse "un punto común", un balance para todos los sectores, pero mientras eso se da "el bullicio del ruido que se hace hacia afuera es lo que nos pone muy nerviosos".

"El presidente fue muy claro con la secretaria de Energía de Estados Unidos, y le dijo no vamos a hacer nada que ponga en tela de juicio nuestra relación, entonces si nosotros dejamos esto como el tema, o la meta, o el compromiso plasmado, creo que lo demás se puede tejer y en lo fino se puede llegar a una conclusión", recordó.

Reiteró que la reforma busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), abastecer de energía eléctrica a la población, además de que se incluye la transición energética.

Durante la 105 Asamblea General Ordinaria de la American Chamber México (Amcham), Emilio Cadena, de la Amcham y expresidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) pidió a la funcionaria hacer una tregua a los cambios de reglas que afectan a la inversión.

En respuesta, Clouthier dijo: "lo que propondría, y así lo haré, es al presidente de la República pedirle que tenga una reunión, o sea, hacer una reunión con ustedes, sé que se tuvo muy al principio del sexenio", para que platiquen.

La secretaria pidió a los empresarios explicarle al Presidente lo que realmente piensan y no decirle que todo está bien.

Les dijo que deben "plasmar y decirle qué es lo que me está pasando, y que esto se vuelve importante, y que en muchas ocasiones nosotros llevamos las inquietudes, llevamos las cosas, y cuando se sienta el presidente con algunos, dice ¿cómo ven la cosas? Y todo mundo le dice todo "está muy bien", entonces pues ha de pensar que nosotros, no necesariamente le damos la información como debe ser".