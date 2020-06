En riesgo, 197 millones de empleos turísticos en el mundo por Covid-19

Hay 197 millones de empleos turísticos en riesgo de desaparecer en todo el mundo, debido a la crisis sanitaria del coronavirus (Covid-19), lo que ha prolongado las restricciones para la actividad turística en ciertos países y regiones en los cuales se ha controlado la pandemia, de acuerdo con estimaciones del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), organismo que reúne a 200 líderes de las compañías del sector más importantes del mundo.

Esta cifra equivale a 1.5 veces la población total de México, o también es similar a la población conjunta de tres países: Reino Unido, Francia e Italia.

En una investigación publicada este miércoles, el WTTC calcula que, tan solo en América Latina, están en peligro 10.4 millones de empleos, cuya mayoría se ubican en México, laborando en aerolíneas, hoteles, agencias de viaje, restaurantes y otros establecimientos que producen bienes y servicios turísticos.

"Nuestra solidaridad está con todos los afectados por esta pandemia y con los que tristemente perdieron la vida, sin embargo, no podemos dejar de considerar el impacto devastador en los millones de familias que dependen de este sector. Este terrible virus ha tenido un impacto socioeconómico global aplastante, lo que amenaza los empleos de millones de personas que dependen de un próspero sector de viajes y turismo para su supervivencia", expresó Gloria Guevara Manzo, presidenta del WTTC y exsecretaria de Turismo federal.

El estudio del WTTC analizó tres distintos escenarios para la reactivación de la actividad turística, con los niveles de impacto para la economía y el empleo a escala global. En el primer escenario, en el que no existen los apoyos requeridos al sector y las restricciones continúan hasta finales del año, pueden desaparecer 197.5 millones de empleos en el sector global de viajes y turismo, con una pérdida de 5.54 billones de dólares al Producto Interno Bruto (PIB) global.

Estos 5.54 billones de dólares equivalen a casi cinco veces el valor total de la economía mexicana, de acuerdo con cifras del Fondo Monetario Internacional.

En el segundo caso, si las restricciones actuales comienzan a disminuir a partir del verano para viajes domésticos y hacia julio y agosto para viajes de media distancia, y desde septiembre para larga distancia, un total de 121.1 millones de empleos pueden perderse en el sector, así como 3.44 billones de dólares en el PIB mundial.

En tercer lugar, en el mejor de los escenarios, si existen los apoyos requeridos y las restricciones comienzan a disminuir a partir de junio, siempre y cuando los niveles de contagio se tengan controlados, para viajes cortos y regionales; desde julio para media distancia y desde agosto para larga distancia, se pueden perder un total de 98.2 millones de empleos en el sector y 2.69 billones en el PIB mundial.

México recibió apenas 777 mil turistas extranjeros en abril del presente año, siendo el menor volumen de visitantes desde que hay cifras disponibles, a partir de enero de 1980.

Esta cifra equivale a una quinta parte de los turistas extranjeros que llegaron al país un año antes, cuando arribaron más de 3.62 millones de personas en abril de 2019, de acuerdo con los resultados de las Encuestas de Viajeros Internacionales del Inegi.

México captó apenas 131 millones de dólares por el gasto efectuado por viajeros internacionales durante abril, tratándose también de la menor derrama económica desde por lo menos 1980.

Estos ingresos representan una decimoquinta parte de los recursos obtenidos en abril de 2019, cuando entraron más de 2 mil millones de dólares por el desembolso de los visitantes extranjeros.

Este miércoles, el WTTC reiteró la importancia del apoyo de los gobiernos a la recuperación de la actividad turística, para lo cual formuló una serie de recomendaciones, que incluyen cuatro puntos:

1.-La eliminación de cualquier medida de cuarentena para viajeros y reemplazar las mismas con "corredores aéreos" a países con circunstancias similares para estimular el sector de viajes y turismo y la economía global, así como la eliminación de las advertencias y prohibiciones de viajes internacionales no esenciales, que evitan la cobertura de protección del seguro para viajeros.

2.-La adopción de protocolos globales de salud y seguridad, como el Sello de Viaje Seguro lanzada recientemente por WTTC, para garantizar a los viajeros que existen medidas mejoradas de salud e higiene y que es seguro viajar de nuevo.

3.-La implementación de una prueba rápida y una estrategia de rastreo para ayudar a contener la propagación del virus, al tiempo que permite a las personas viajar de manera responsable en su país y el extranjero.

4.-Una colaboración mayor y sostenida entre los sectores público y privado para garantizar un enfoque global coordinado de la crisis.