En riesgo, millones de empleos por coronavirus

Aunque no está cuantificado con precisión, el impacto del coronavirus Covid-19 en el sector de viajes y turismo es muy amplio, amenaza a millones de empleos en el mundo y ha significado 22 mil millones de dólares en pérdidas económicas, tan sólo al cuantificar el mercado chino que ha dejado de viajar y de gastar en otros países, informó el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés).

"El impacto se está evaluando; simplemente, China es el segundo mercado en el mundo para viajes y turismo y es el viajero que más gasta, de 6 a 7 mil dólares por viaje; si cuantificamos sólo lo que han dejado de viajar y de gastar en otros países, eso equivale a 22 mil millones de dólares.

"Si le sumamos el impacto en un día en otras regiones, similar a lo que fue el SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Grave) por ejemplo, estamos hablando de 50 mil millones de dólares adicionales; es muy pronto para cuantificar el impacto total porque estamos en medio de un brote en algunos lugares", declaró Gloria Guevara Manzo, presidenta del principal organismo que agrupa a la industria de viajes y turismo en el mundo.

Guevara Manzo ofreció hoy una conferencia de prensa en la Ciudad de México, junto con el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, para anunciar que la Cumbre Mundial del WTTC, originalmente programada para efectuarse en Cancún, en abril, será postergada a octubre, por tiempo, organización y también en solidaridad con los países que enfrentan la crisis por el Covid19, algunos de ellos, generadores de turistas al Caribe Mexicano.

En ese contexto, reitero que es muy pronto para conocer la magnitud de las afectaciones por el virus, pero admitió que es "un gran impacto", que abarca a cruceros, aerolíneas y hoteles de los países en donde el Coronavirus ha evolucionado, como Italia, por ejemplo, pero aclaró que la intensidad es diferenciada.

También adelantó que próximamente darán a conocer los resultados de un reporte que reflejará las previsiones ante el riesgo que supone para "millones de empleos".

"En Asia ya se están recuperando; en algunos lugares ya hay mas reservaciones, pero Europa, que es la región más grande del mundo, desafortunadamente todavía esta a mitad del proceso. Es un gran impacto", dijo.

Subrayó que las afectaciones son diferenciadas por región y país, tanto como las medidas restrictivas y de prevención, lo que supone una mayor coordinación entre el sector privado y gubernamental.

"Hay variaciones, lo que ha complicado de alguna forma la situación a nivel mundial porque no hay medidas homogéneas. Hay países que están sobre reaccionando y otros no. Hay que tomar decisiones conforme a información, no a rumores, ni percepciones", expresó.

Al reconocer que México está preparado para enfrentar la problemática, destacó el manejo que el gobierno de Quintana Roo dio ante el arribo de un crucero que había sido rechazado en dos puertos -Jamaica e Islas Caimán- y que logró atracar en Cozumel, isla en donde la tripulación y los pasajeros desembarcaron.

"La reacción de Quintana Roo respecto a la de otros países, demostró que se conoce el protocolo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y no se estigmatizó y eso es fundamental (...) Nada más porque tienes cara de asiático, no quiere decir que tengas coronavirus", señaló.

Guevara descartó que se pueda equiparar el impacto del Coronavirus en el sector de viajes y turismo, al provocado por el SARS en 2003, al Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS) o a los ataques terroristas de septiembre de 2001.

"La caída es significativa a nivel mundial, en las dos últimas semanas, porque los mercados más grandes, son los más impactados. El SARS fue regional, esto es mundial lo que estamos viviendo, pero es muy pronto para dimensionar. Asia ha sido muy afectada; pasa por momentos muy complicados. Es pronto para comparar.

"Es muy diferente a 2001, porque aquello fue un ataque terrorista, la gente tenía miedo", consideró, al señalar que tampoco se equipara a la Influenza A1n1, debido a que ese tipo de virus era rápidamente identificable, lo que facilitó su detección.

Si bien se desconocen aún varios aspectos del Covid19 -mencionó- también hay datos ya certeros, como que el grupo más vulnerable está integrado por personas mayores de 70 años y de gente con antecedentes médicos como diabetes, cáncer o problemas de vías respiratorias. Ataca mas a mujeres que a hombres y no se transmite en ambientes de calor y de humedad.

Cumbre Mundial WTTC cambia de sede

Junto con Guevar Manzo, el Gobernador de Quintana Roo anunció que la cumbre mundial del WTTC se postergará a octubre, lo que implica un segundo cambio de planes en la realización del evento.

Originalmente se realizaría en Puerto Rico y en abril, pero al inicio de año se informó que la sede cambiaba a Cancún, en las mismas fechas, aunque el gobierno quintanarroense había propuesto que fuese en octubre.

Al final se decidió recorrer las fechas para garantizar la asistencia de la mayoría de los mas de 200 CEOs de toda la industria de viajes y turismo, para permitir una mejor y más holgada organización al estado anfitrión -Puerto Rico tuvo un año de plaenación- y en solidaridad con los países afectados por el Covid19.

"Creemos que, en este momento, como solidaridad para lo que está pasando en muchos países de Europa, de Asia, principalmente, en algunos de Norteamérica y, aun cuando en Quintana Roo y en México no tenemos esa situación que se vive hoy en el mundo, nos parece que tener la fecha de octubre es un momento de solidaridad con el resto de países que generan la mayor parte de turistas que nos visitan.

"Y queremos que sea una cumbre de gran importancia internacional y la mayor relevancia para México y para Cancún (...) que es una sede que se pelea mucho en el mundo. Los países que lo buscan lo hacen con mucha anticipación y tienen que llenar una seria de requisitos; se tardan un año en la organización del evento y ante esta oportunidad de que la cumbre venga a México, es obvio, queremos que sea la mejor", expresó el mandatario.