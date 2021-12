En segundo año de Covid, abren 7 mil 476 farmacias

La pandemia de Covid-19 impulsó la apertura de farmacias en el país. En octubre de 2021 el número de negocios de este tipo aumentó en 7 mil 476 unidades con respecto a un año antes.

Del total de farmacias que hay en el país, 40% venden medicamentos genéricos, que son los que menos aumentos de precios han tenido, si acaso un alza de hasta 4% en lo que va del año, dijo el CEO de Farmacias La Generosa, Jaime López.

En octubre de 2021 se contabilizaron 93 mil 402 farmacias, ya sea independientes, de cadenas nacionales o regionales y de autoservicio, un alza de 8.7% con respecto a las 85 mil 926 que había en octubre de 2020, de acuerdo con Grupo Knobloch.

Del total de farmacias, 51% pertenecen a cadenas nacionales, 22% a cadenas regionales, 12% a tiendas de autoservicio y 15% a negocios independientes.

Si bien hay más farmacias y muchas se abrieron incluso en cocheras de casas, por pensar que son un gran negocio por la pandemia, López afirmó que las ventas tienen altas y bajas, sobre todo ligadas a los semáforos epidemiológicos, lo que significa que hay picos cuando suben los contagios, pero la tendencia se modera al reducirse.

Por otra parte, López dijo que "la gente anda amolada, con bajos ingresos", lo que impacta las compras de medicamentos, porque hay casos en que la gente no adquiere todo lo que le recetan. Por ejemplo, se compra el antibiótico, pero no el paracetamol o el antihistamínico.

"Más que baje el ticket promedio, ha habido una ligera baja de clientes. La gente intenta comprar su tratamiento completo en la mayoría de los casos, pero ha disminuido la cantidad de clientes, porque algunos prefieren remedios caseros o de plano van a instituciones públicas por falta de dinero", explicó a EL UNIVERSAL.

A pesar de las presiones inflacionarias en México y el mundo, dijo que en el caso de los medicamentos genéricos, que son 95% de las ventas en La Generosa, si acaso los precios subieron de 2% a 4%, pero son pocos, "es muy controlada el alza", afirmó.

Dijo que en el caso de la franquicia de farmacias que representa se registra una ligera baja de 10% en el número de tickets, pues de 120 mil al mes hubo una disminución de entre 11 mil y 12 mil tickets hasta mediados de noviembre, con valor promedio de cada compra de 95 pesos.

Sin embargo, con la temporada de frío y la relajación de las medidas sanitarias se detectó que comenzaron a subir enfermedades respiratorias como la influenza, algo que casi no ocurrió en 2020 porque la gente se cuidaba mucho, y por ello puede ser que la clientela requiera más medicamentos para esos malestares.

"Por un lado, tenemos algunos incrementos con el tema de la pandemia, pero las enfermedades estacionales han sido menores a los años típicos. Me refiero a la influenza estacional, que al cierre de 2020 e inicio de este año fue raro verla porque la gente reforzó sus medidas sanitarias por el miedo al Covid-19", expuso.

Sobre la disponibilidad de medicamentos, dijo que hay desabasto y llegó a darse un faltante de entre 30% y 35% en todo el sector a principios de 2021, pero esa proporción ya bajó a 10%.

Agregó que el sector registró un alza de 12.4% en octubre de 2021 con respecto al mismo mes de 2020, con el mejor desempeño en las farmacias independientes, seguidas de las cadenas.

Muchas personas que se quedaron sin trabajo de pronto abren una farmacia en su cochera, creyendo que es un buen negocio, pero no siempre les resulta. Sin embargo, una franquicia es negocio probado, recalcó López.