En segundo año de pandemia, en AL hay más pobreza extrema: Cepal

En el 2021, el segundo año de la pandemia, se proyecta que el número de personas en pobreza extrema en Latinoamérica crecerá, aumento que se puede extender al 2022 por el bajo crecimiento que se espera; en contraste, el patrimonio de los millonarios de la región aumentó, dijo la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena.

En 2020, en la región, aumentó la pobreza por sexto año consecutivo a lo que se le suma una crisis silenciosa en la educación porque hay 3.1 millones de estudiantes en riesgo de abandonar la escuela, por lo que es "imperativo el retorno seguro a las clases presenciales".

En 2021, la estimación es que a pesar de la recuperación económica la pobreza extrema subirá 13.8%, de 81 millones de personas se incrementó a 86 millones, lo que significa un retroceso de 27 años.

Mientras que por el efecto de la recuperación económica de 6.2% de crecimiento en la región, el número de pobres habrá bajado de 204 millones a 201 millones de personas en la región.

Lo anterior permite pensar que en 2021, los estratos extremos pobres de la región siguieron creciendo y llevaron a más personas a la extrema pobreza, mientras que los estratos altos, medios-altos y medios-medios se recuperó de la mano con el crecimiento económico.

En 2022 con la baja que se espera en el crecimiento y eventual reducción del gasto en transferencias puede ampliar aún más las brechas y la vulnerabilidad, además de que si se retiran las transferencias de recursos a los que menos tienen puede incrementarse la pobreza.

"Vienen años de menor crecimiento económico y si no se mantienen los esfuerzos para proteger el bienestar de la población, serán mayores los aumentos en pobreza y desigualdad", a lo que se le suma el impacto de la inflación, todo lo cual puede afectar más fuertemente a estratos medios y bajos, ello porque se espera que la región registre una baja en el crecimiento de 6.2% en 2021 a 2.1% en 2022.

En contraste, el patrimonio de 104 personas millonarias de siete países de la región aumentó en 14% entre 2019 y 2021. "Vemos con preocupación que la concentración de la riqueza creció en 41% entre 2020 y 2021", porque esos 104 millonarios poseen en promedio un patrimonio de alrededor de 11% del PIB de sus países.

Durante la presentación del Panorama Social de América Latina y el Caribe 2021 de la Cepal, Bárcena expuso que existe el riesgo de una generación perdida por los impactos de la pandemia en la niñez, ya que el cierre escolar compromete el desarrollo integral de los infantes y adolescentes. Y agregó que la población más afectada por la crisis sanitaria son las mujeres y los indígenas.

Otro de los efectos de la crisis sanitaria es que hubo un retroceso de una década en la cobertura de los sistemas de pensiones, ya que la cobertura de pensiones de la población económicamente activa en la región bajó de 46.8% a 44.7%.

"De la emergencia sanitaria pasamos a una crisis prolongada" porque después de casi dos años de pandemia "estamos ante un deterioro profundo en el bienestar y la salud de las personas que no es coyuntural sino que se asocia a debilidades estructurales de los sistemas de salud y protección social que reproducen desigualdades", dijo.

Al 26 de enero, solamente Chile, Cuba, Uruguay, Argentina, Ecuador y Costa Rica alcanzaron la meta de vacunar al 70% del total de la población, mientras que México tiene el 59%, es decir queda aún por debajo del promedio de la región de que 62.3% cuenta con un esquema completo.

Al referirse a México dijo que "las transferencias sociales no empezaron con la pandemia, el gobierno decidió iniciar con las transferencias desde 2018 y las pretende extender hasta 2024".