"Endeudar al país en el actual contexto global no es la mejor idea", señala Arturo Herrera

Para el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, ante un "juego mucho más largo" como la pandemia, lo mejor es contar con fuerzas de reserva.

Consideró que México no tiene las mismas condiciones de otros países con tasa cero o negativas, o una recaudación de impuestos robusta, para asumir un mayor endeudamiento para enfrentar la crisis.

"Hay algo que debemos de entender con cuidado ahora: Esto no es como lo pensó el mundo hace unos meses, que iba a ser una caída menor de dos o tres meses, luego iríamos hacia arriba como una recuperación en V; esto va a ser un juego mucho más largo, tienes que tener fuerza de reserva", explicó.

Así justificó el funcionario la razón por la cual México no respondió con un paquete de estímulos fiscales para sortear el impacto económico de la emergencia sanitaria.

Durante el foro digital "Deuda en Mercados Emergentes: Una ruta más allá del Covid" organizado por Bloomberg LP, consideró que en especial, las economías emergentes deben ser más cuidadosas.

"Debemos tener cuidado en no sobrepasarnos y crear un nuevo problema", advirtió.

Por eso, endeudar al país en el actual contexto global, no es la mejor idea, aseguró, al ponderar que de hacerlo se tendría que pagar un alto costo financiero.

Hizo ver que otros países como Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña y Japón, tienen tasa cero o negativas que les permite asumir un mayor endeudamiento.

Además de que no se recaudan los ingresos tributarios suficientes a los mismos niveles que otras economías avanzadas y en desarrollo, puntualizó.

Herrera compartió el foro virtual con los ministros de finanzas de Argentina y especialistas del Instituto de Finanzas Internacionales.