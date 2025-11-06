Entérate | Así quedaron los recortes y las reasignaciones del PEF 2026

Después de más de 20 horas de presentación de reservas al dictamen y 281 oradores en tribuna, la Cámara de Diputados avaló, por 355 votos a favor y 132 en contra, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, con reasignaciones de 17 mil 788 millones 100 mil pesos, y fue enviado al Ejecutivo.

Se aprobaron recortes al Poder Judicial (15 mil 805 millones 100 mil pesos), al Instituto Nacional Electoral (mil millones de pesos), a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (50 millones de pesos) y la Fiscalía General de la República (933 millones de pesos).

Se reasignaron 10 mil 842 millones 600 mil pesos a Educación Pública: 5 mil millones de pesos para apoyos a centros y organizaciones de educación; 4 mil 371 millones de pesos a subsidios para organismos descentralizados estatales, específicamente a la Universidad de Guadalajara.

Así como 300 millones de pesos para la Subsecretaría de Educación Media Superior; 329 millones de pesos para el Instituto Politécnico Nacional (IPN); 14 millones 500 mil pesos a subsidios para organismos descentralizados estatales; y 828 millones 100 mil pesos a Expansión de la Educación inicial.

También se reasignaron 2 mil 500 millones de pesos a Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación; y mil 500 millones de pesos a Medio Ambiente y Recursos Naturales (mil millones de pesos a la Comisión Nacional del Agua y 500 millones de pesos a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas).

Los diputados de mayoría también reasignaron mil 985 millones 500 mil pesos a Cultura: 938 millones de pesos al Instituto Nacional de Antropología e Historia; 985 millones 500 mil pesos al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura; y 62 millones de pesos al Instituto Mexicano de Cinematografía.

Asimismo, se aumentó en 641 millones de pesos el presupuesto para Agricultura y Desarrollo Rural, para destinarlo a infraestructura para el desarrollo rural sustentable.

Así como 319 millones de pesos para el rubro de Trabajo y Previsión Social, específicamente para el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

Sheinbaum niega recorte presupuestal a institutos de salud

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó un recorte presupuestal a los institutos de salud como el de Nutrición Salvador Zubirán y justificó que se cambió la manera de presentar los datos.

En su conferencia mañanera de este jueves 6 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aceptó que en el gobierno todavía "hay una burocracia enorme" para poder ejercer los recursos.

"No hay recorte, no hay recorte. Salud es de las áreas o de los sectores que más aumento presupuestal tiene, el tema es que se cambió la manera en la presentación de los datos.

"Entonces puede llegar a parecer que los institutos nacionales tienen menos presupuesto, pero en realidad los presupuestos vienen de otros fondos. ¿Por qué se hizo este cambio? Para facilitar y disminuir la burocracia. Todavía en el gobierno federal hay una burocracia enorme para poder ejercer los recursos", explicó la Mandataria federal.

Aseguró que se trata de disminuir la burocracia para eliminar la corrupción y sea más ágil y transparente el ejercicio de los recursos.

"Pudiera llegar a aparecer, si se compara con otros años, que hay una disminución del presupuesto, pero no hay disminución del presupuesto, ni para los institutos nacionales de salud ni para todos los estados que tienen IMSS-Bienestar, ni los fondos federales que van a los estados que no tienen IMSS-Bienestar", añadió.

Destacó que en el IMSS-Bienestar se está fortaleciendo la atención primaria.