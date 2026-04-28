Entérate | ¿Cuál es la multa por incumplir Declaración Anual?
El trámite puede realizarse en línea o en 169 oficinas del SAT con cita previa durante abril
A días de que cierre el plazo, el Servicio de Administración Tributaria intensificó el llamado a personas físicas para cumplir con la Declaración Anual 2025. No hacerlo a tiempo puede derivar en sanciones económicas y cargos adicionales que elevan la deuda fiscal.
Omitir este trámite fiscal no es menor. De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, las personas físicas obligadas que no presenten su declaración pueden enfrentar multas que van desde los 2 mil 50 hasta más de 25 mil pesos por cada obligación omitida.
Si la omisión persiste tras un requerimiento oficial, la sanción puede escalar hasta los 50 mil 710 pesos por cada declaración no presentada. Esto implica que, en caso de múltiples incumplimientos, el monto total puede incrementarse significativamente.
Además, el SAT está facultado para exigir el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) pendiente, junto con recargos y actualizaciones, lo que puede agravar aún más la situación financiera del contribuyente.
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No habrá prórroga para declaración de personas físicas: SAT
Únicamente extenderá sus horarios hasta el 30 de abril próximo, fecha en que vence el plazo
No todos los contribuyentes deben presentar esta declaración, pero sí aquellos que obtuvieron ingresos bajo ciertos esquemas durante el último año fiscal. Entre los principales casos se encuentran:
Personas con ingresos por sueldos y salarios que superaron los 400 mil pesos anuales
Quienes trabajaron para más de un empleador o dejaron de laborar antes de diciembre
Aquellos con ingresos adicionales distintos al salario
Personas que reciben ingresos del extranjero o de empleadores sin retención de ISR
Profesionistas independientes
Personas con actividades empresariales, incluyendo plataformas digitales
Quienes obtienen ingresos por arrendamiento de bienes inmuebles
Personas con ganancias por venta de bienes, intereses o dividendos
Estos criterios buscan asegurar que todos los ingresos sean correctamente reportados y gravados conforme a la ley del Impuesto Sobre la Renta.
El trámite puede realizarse completamente en línea a través del portal oficial del SAT, disponible las 24 horas durante todo abril. Esta opción es la más rápida y evita desplazamientos.
Para quienes prefieren atención presencial, el SAT cuenta con 169 oficinas en todo el país que operan de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas. Sin embargo, es indispensable agendar una cita previamente para ser atendido.
Más allá de evitar multas, presentar la declaración a tiempo permite acceder a posibles devoluciones de saldo a favor, en caso de haber pagado impuestos en exceso durante el año.
El cumplimiento oportuno también evita complicaciones legales y mantiene en regla la situación fiscal, un factor importante para trámites financieros, créditos o procesos administrativos.
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