Entra videojuego "Diablo" al SAT y se sale Netflix

"El Diablo", el videojuego de acción que se popularizó a finales de los noventa con sus personajes Guerrero, Arpía y Hechicero, se dio de alta ante el fisco a través de Blizzard Entertainment, INC.

Esta compañía de Estados Unidos desarrolladora y distribuidora de videojuegos se inscribió el 17 de febrero del 2021 al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Con ello, ya suman 86 empresas que forman parte del listado de prestadores de servicios digitales inscritos en el RFC que tiene el órgano recaudador de impuestos y que deberán cumplir con todas las obligaciones fiscales en México porque de lo contrario se bloqueará su señal de internet en territorio nacional.

--Sale Netflix de listado del SAT

En el nuevo listado del SAT ya no aparece Netflix International que se inscribió en junio del 2020 como tampoco la empresa de ofertas de empleo Dgnet LTD de Reino Unido que se había registrado en diciembre del 2020.

Hay 16 nuevos prestadores de servicios digitales que se dieron de alta ante el SAT, según el listado con fecha de corte al 28 de febrero del 2021.

Entre ellos está Unity Technologies Aps, empresa que desarrolla software de videojuegos de Dinamarca.

Truvalia Global Classifieds" Ood, se inscribió el 25 de enero del 2021; se dedica a la gestión de anuncios clasificados en todo el mundo con sede en Sofía, Bulgaria.

Starzplay Direct Us, LLC, compañía estadounidense de servicio de streaming que se expandió a Latinoamérica para ofrecer contenido premium de series y películas a través de Apple TV.

Project Management Institute, INC, organización estadounidense sin fines de lucro para la gestión de proyectos, se inscribió el 4 de febrero del 2021.

Ookla, LLC, empresa norteamericana líder mundial en pruebas, datos y análisis de internet, que tiene como producto estrella el speedtest para medir el rendimiento de internet y los diagnósticos de red también decidió obtener su RFC en México.

Otra que forma parte del nuevo listado es Majestic Solutions, S.L. compañía de venta de publicidad por internet con sede en España.

Lo mismo decidió hacer Mypengo Mobile Usa INC, empresa de servicios corporativos de Estados Unidos.

Humor Rainbow, INC. La neoyorkina de la industria editorial se registró ante el SAT el 26 de febrero del 2021.

Una más de videojuegos conocida por Elex, Humble Bundle, INC. Con sede en Estados Unidos también ya está en la lista. Además vende libros electrónicos, software y otros tipos de contenido digital.

Fitch Solutions, INC, empresa que forma parte de la calificadora Fitch Ratings se inscribió ante el SAT para ofrecer servicios de riesgo país y de inteligencia financiera.

De Australia se registró el 21 de enero pasado, la desarrolladora de software Freelancer International Pty LTD.

Domestika, INC que da cursos en línea de fotografía, animación, diseño, marketing, software, 3D, arquitectura, caligrafía y topografía se dio de lata con domicilio fiscal en Estados Unidos.

La empresa de soluciones digitales para posicionar marcas y agencias y estudios de mercado con sede en Estados Unidos, Doubleverify INC también se inscribió al RFC al igual que Bolt Operations Oü de República de Estonia que se dedica a los servicios de la industria de tecnología de la información.