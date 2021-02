Es falso que reforma eléctrica de AMLO atente contra inversión, responde Morena

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, defendió la iniciativa preferente del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar la Ley de la Industria Eléctrica y dijo que será una prioridad para los legisladores de la 4T, además que adelantó que será aprobada en febrero.



Ignacio Mier dijo que quienes lo deseen, serán bienvenidos a la discusión de esta reforma, la cual será debatida abiertamente y de cara a la nación, porque está de por medio el rescate de una empresa tan importante para nuestro país como es la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

"Lo que nosotros queremos no es atentar contra la inversión, simplemente intervenir en esta reforma (...) y lo vamos a hacer en apego a la ley. Es falso que en los transitorios estén atentados contra la inversión. Es simplemente ajustar esto a condiciones claras, equitativas, que redunden en beneficio de los consumidores y que no atente contra el patrimonio en condiciones injustas de competencia", refirió.

El líder de Morena en San Lázaro apuntó que dialogará con sus pares del partido del Trabajo, Verde Ecologista de México y Encuentro Social para lograr que acompañen estas reformas y las asuman también como prioridad en sus agendas legislativas.

Manifestó que es necesaria esta iniciativa porque en la pasada reforma energética se establecieron condiciones desventajosas que atentan contra el mercado nacional.

Asimismo, comentó que esa reforma de 2013 fue hecha para exterminar a la CFE y privilegiar a los entes privados.

"Hay generadoras de energía del Estado mexicano, como son las hidroeléctricas o nucleoeléctricas que en la propia ley fueron consideradas como energías limpias, sin embargo, se establece que no son renovables, lo cual les impide tener certificados de energía limpia , mismos que deben ser pagados por ley por parte de la CFE; pero como las plantas están detenidas, entonces tiene que pagarles a particulares su obligación que tiene para poder bajar los niveles de contaminación, cuando no contaminan", explicó.

"Esto es un atentado no contra un gobierno, sino contra los mexicanos. Hubo una promesa de que esto iba a provocar entradas millonarias para la generación de empleos, reducir los costos por el consumo de energía eléctrica a particulares, industriales y riego y eso no sucedió en la práctica, no ha pasado absolutamente nada", agregó el coordinador parlamentario.

Indicó que estos entes privados, para poder establecer sus costos de producción solamente, toman en cuenta los costos fijos, no variables y entonces establecen un precio unitario mentiroso, fraudulento que atenta contra el patrimonio nacional. Y en cualquier otra parte del mundo sería calificado como dumping; un fraude a la ley.