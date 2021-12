¿Es lo mismo un seguro de gastos médicos que uno de accidentes?

En el universo de los seguros destinados específicamente a la protección física de los asegurados, destacan dos que, aunque podrían parecerse, no son el mismo, señaló la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Indicó que hay diferencian entre el seguro de gastos médicos mayores y el seguro de accidentes personales.

Con un seguro de accidentes personales quedas protegido del impacto económico que un accidente puede provocar en tus finanzas personales y familiares. ¿Cómo? Cubriendo los gastos derivados de la atención de ese accidente.

Mientras que un seguro de gastos médicos mayores, en cambio, es más amplio. Cubre los gastos generados por una enfermedad o padecimiento, que pueden ser, dependiendo de la póliza contratada: hospitales, honorarios médicos, medicamentos, traslados de ambulancia, etc.

Uno de los usos más comunes de este tipo de seguro es la cobertura de hospitales, cirugías, terapias intensivas y algunas pólizas incluyen consultas a domicilio, pero lo más importante es que estarás completamente preparado para cualquier imprevisto, ponderó la AMIS.

Para saber cuál es el que más te conviene, la AMIS recomendó informarse bien sobre las características de cada seguro por el cual estás interesado y el alcance de su cobertura.

Si bien un seguro mixto que incluye gastos médicos mayores y accidentes puede resultar atractivo, estableció, quizá ya cuando indagas en la cobertura te das cuenta que a lo mejor no es el plan a tu medida.

¿Su cobertura de accidentes es lo ideal para ti? ¿Te va a proteger ante un número limitado de enfermedades? Quizá al final vale más la pena contratarlos por separado, consideró, y así estar seguro de que contarás con la protección que tú necesitas.

Por ello, la AMIS sugirió evaluar bien la decisión antes de contratar el seguro.