Especial: Las tiendas que no se sumaron al 'Buen Fin'

La novena edición de El Buen Fin llegó a México y se esperan ventas de 118 a 120 mil millones de pesos.

En esta edición Walmart de México lanzó su propia campaña de ofertas "El Fin Irresistible", empezando 24 horas antes con los descuentos en todas sus tiendas.

Walmart dejó de estar afiliado a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), entre otros organismos empresariales.

Con el título de "El Fin Irresistible", el corporativo minorista invitó a sumarse a la nueva campaña en sus tiendas, la cual incluye marcas como Bodega Aurrerá, Superama y Sam´s Club.

También el grupo multinacional español Inditex, dejó a un lado El Buen Fin y con ellos se suman sus marcas principales: Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Pull & Bear, Bershka, Oysho, Uterqüe, Lefties y Stradivarius.

Aunque no están el en programa de El Buen Fin 2019, también lanzaron ofertas en todas sus tiendas durante el fin de semana.

Otra de las empresas de ropa que no se sumó al fin de semana más barato del año fue GAP, con sus marcas. Old Navy, Banana Republic, Athleta, Intermix, Hill City, entre otras.

Estás marcas muestran en sus páginas oficiales descuentos de hasta el 50% de descuento, pero sin estar inscritos en El Buen Fin 2019.

La novena edición de El Buen Fin, que concluirá el próximo lunes 18 de noviembre, espera alcanzar su meta de una derrama económica récord de 118 mil millones de pesos.

El presidente de la Concanaco Servytur, José Manuel López Campos, indicó que El Buen Fin 2019 llegó viene con ánimo renovado para reafirmar que por cuatro días es el evento comercial más importante del año, tanto para los empresarios como para los compradores.