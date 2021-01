Esperan descalabros de hasta 60% para el bitcoin

El mercado de las divisas se tambalea, después de que el bitcoin se situará el pasado sábado en el nivel histórico de 40 mil 858 dólares, la mayor divisa digital del mundo retrocede 14% desde máximos y llegó a caer hasta 21% en la semana, cerrando así su peor jornada desde marzo. Este martes la moneda recuperaba parte del terreno perdido y se situó sobre 35 mil 600 dólares. Sin embargo, todas las alertas ya han saltado en el mercado de las criptodivisas, la cuestión es si estamos ante las puertas de una gran corrección o es un mero movimiento del mercado después de que la divisa ganara 308% en 2020.

El analista económico Juan Ignacio Crespo asegura que ya podríamos haber visto el techo del bitcoin. Afirma que el rally vivido por la divisa durante estos últimos meses se parece, y mucho, a las alzas que vivió la moneda entre finales de 2017 e inicios de 2018 (tras este rally, el bitcoin comenzó una racha bajista que no consiguió romper hasta mediados de 2020), y que por lo tanto lo más probable es que vuelva a suceder lo mismo. "No cabe duda de que lo de los últimos meses es una locura en la que se puede ganar o perder dinero de manera más veloz y frenética que con los activos reales y palpables, pero con argumentos mucho más traídos por los pelos que con éstos últimos, lo que ya es decir", advierte el experto.

Crespo asegura que la propia volatilidad de la moneda desmiente que pueda ser usada como valor refugio, como apuntan otros estrategas que veían al bitcoin como el sucesor del oro. Además, el experto recalca que el bitcoin no lo emite ningún estado ni tiene ningún activo que lo respalde. "Se compra el bitcoin con un único argumento: que es un bien escaso, susceptible de no ser creado más allá de un cierto nivel (lo que tampoco es estrictamente cierto) y que, por tanto, deberá ser demandado por mucha más gente en el futuro. Con el mismo argumento podría salir a cotizar el sentido común. Aunque no está claro si sería tan demandado", destaca Crespo.

El español no es el único que considera que la corrección del bitcoin ha llegado para quedarse. "Es hora de sacar algo de dinero de la mesa", afirma Scott Minerd, director de inversiones de Guggenheim Investments después de que en diciembre predijera que la moneda virtual eventualmente podría alcanzar los 400 mil dólares. "El aumento parabólico de Bitcoin es insostenible en el corto plazo", asegura. Matt Maley, estratega jefe de mercado de Miller Tabak, afirmó que el bitcoin todavía tendrá grandes caídas de entre 30% y 60%, y que sucederían en repetidas ocasiones.



El dólar podría estar detrás

Otros expertos se muestran más cautelosos respecto al futuro de la divisa y aseguran que el repunte esta vez es diferente al de finales de 2017, ya que el activo ha madurado con la entrada de inversores institucionales y se ve cada vez más como una cobertura legítima contra la debilidad del dólar y el riesgo de inflación.

"Creemos que un retroceso es saludable", afirmó David Grider, estratega digital de Fundstrat Global Advisors LLC.