Estamos "tablas" en variación del peso frente al dólar: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que a casi dos años de su gobierno no ha habido devaluaciones, porque "estamos tablas" en la variación de peso frente al dólar.

"La variación del tipo de cambio respecto al dólar, desde que llegamos al gobierno hasta ayer, aquí está el peso, tablas, es decir, no ha habido devaluación, hasta ayer porque ayer se apreció el peso".

Durante su conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo mostró una gráfica en la cual en el periodo del 30 de noviembre de 2018 al 9 de noviembre de 2020, la variación respecto al dólar ha sido de 1%.

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador destacó que la recaudación fiscal, a pesar de la crisis provocada por la pandemia, se ha mantenido.

"Si ha habido una disminución, pero en términos nominales, hemos recaudado más que el año pasado, en términos reales sí ha habido una disminución".

Recordó que ya no hay condonación de impuestos y las empresas se han mantenido al corriente y no ha habido necesidad de presentar querellas.

"Los empresarios nos están ayudando, toda la gente, todos los contribuyentes, nos quedan unos pendientes porque se malacostumbraron pues al uso de las facturas falsas, los famosos factureros que entregaban facturas falsas como tirar confeti, eran cientos, miles de facturas falsas y ahora ya es delito grave".