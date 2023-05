Este día de las madres 2 de cada 10 hogares no festejarán: encuesta

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 2 (EL UNIVERSAL). - El impacto de la inflación se sigue reflejando en los hábitos de consumo de las familias mexicanas. De cara a la celebración del día de las madres, 20% de los hogares no celebrará, de acuerdo con la firma de análisis de consumo, Kantar.

A partir de una consulta entre mil hogares en el país, se encontró que el índice de familias que no celebrarán el 10 de mayo se incrementó en 2023, ya que en el año pasado apenas 7% de los entrevistados dijeron que no tendrían festejo, como efecto de la crisis ante menor ingreso disponible.

Así, 45% de los encuestados respondieron que harán una comida o desayuno en casa para conmemorar el Día de las Madres, un 8% por debajo de lo esperado en 2022. En tanto, 32% tiene considerado salir, ya sea para desayunar, comer o cenar.

"Otras de las respuestas que obtuvimos a través de este monitoreo que hacemos para conocer las actitudes, necesidades y opiniones de los hogares, es que 17% respondió que recibirá o regalará flores, 12% declaró que hará lo mismo, pero con ropa, al igual que un 10% considerará hacer esto de obsequiar o recibir algún producto de belleza como: loción, perfume, crema, maquillaje, entre otros", detalló Kantar.

De acuerdo con la gerente de estudios especiales de la división Worldpanel de Kantar México, Stephanie del Razo, los regalos hechos a mano por los hijos los esperan 10% de las mamás, especialmente donde habitan niños menores de 5 años.

Nueve de cada diez declaró que festejará de otra forma, mientras que otro 9% dijo que darán o recibirá dulces o chocolates el día de las madres. En menor medida, con 3% están los que obsequiarán algún electrodoméstico, mientras que hay un 2% que piensa llevar serenata para celebrar.

Kantar detalló que el crecimiento general del valor de los productos de consumo masivo creció 14.3% en el último año, donde los hogares encabezados en las compras por mujeres menores de 34 años aportan a este crecimiento 2.9% y las mayores a 50 años 6.5%; es decir, que destinan una mayor inversión para cubrir las necesidades de la familia.

"Al final, los resultados de la encuesta para saber cómo celebrarán a las mamás en su día, vemos que las menores de 34 años en su mayoría recibirán una comida especial, mientras que las mayores de 50, en gran medida puede ser que reciban ropa. Independientemente del regalo para los mexicanos es importante demostrar el cariño y amor que se tiene a las lideres del hogar que buscan de distintas formas hacer frente a las complejidades económicas que impactan a la familia", finalizó Del Razo.