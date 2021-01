Estímulos fiscales impulsarán avance en el sur de México

Los estímulos fiscales en la frontera sur para pagar un IVA y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) diferenciado, así como la zona libre en Chetumal, apoyará la reactivación económica regional, aseguró la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).

En entrevista con EL UNIVERSAL, el subprocurador Luis Fernando Balderas consideró que por eso es importante que los contribuyentes estén bien informados para aprovechar dichos beneficios.

En el norte ya existían, mientras que para el sur es algo nuevo, señaló, y por ello, a pesar de la pandemia, la Prodecon iniciará la promoción para explicar en qué consisten.

"Mucha gente desconoce cómo acceder a estos beneficios. Una de las funciones principales de la Procuraduría, además de garantizar acceso a la justicia, es informales respecto a la legislación fiscal", señaló.

Explicó que el primer paso será que los contribuyentes personas físicas y empresas, manden un aviso al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para dar a conocer que desean acceder al beneficio de una tasa del IVA de 8%.

Con ello, las compras y servicios gravados con el IVA, y que generen un comprobante fiscal, pagarán un impuesto reducido a la mitad en comparación a la tasa general de 16%.

El aviso se tendrá que presentar antes del 30 de enero de 2021. Entre los requisitos que se piden, mencionó que se pide que demuestre que tienen más de 18 meses operando en ese domicilio; si son nuevos contribuyentes, que cuentan con capacidad y activos para desempeñar su actividad.

No calificarán los que hayan tenido algún problema relacionado con simulación de operaciones o que no están en algún régimen preferencial.

Balderas comentó que el aviso es muy sencillo de llenar y en el portal del SAT ya está disponible. Es para contribuyentes personas físicas y morales.

Para el ISR, el plazo para mandar el aviso será hasta el 31 de marzo de este año, con lo cual pagará una tasa de 20%.

Teniendo el aviso, se da por hecho que el contribuyente está incluido, pero si la autoridad detecta que no actualiza los requisitos lo darán de baja.

El decreto estará vigente hasta 2024, y por ello el aviso se renovará cada año.

En el caso de Chetumal, explicó que los turistas que crucen la frontera y hagan compras en Belice, no pagarán el impuesto de importación. Por cada familia o contribuyente hay un límite de mil dólares.

Los importadores que van a surtirse de mercancías tendrán que inscribirse ante la Secretaría de Economía, precisó.

Por esa razón, el funcionario de la Prodecon iniciará esta semana un recorrido por los estados que están incluidos en el decreto para los incentivos fiscales, con el objetivo de explicar en qué consisten y cómo pueden aprovecharlos.

--Acuerdos conclusivos

Luis Fernando Balderas es el subprocurador de Acuerdos Conclusivos y Gestión Institucional de la Prodecon.

De los nuevos lineamientos para estos acuerdos, dijo que fue adecuarlos a la reforma y precisar requisitos y plazos para hacer fácil y rápida la solicitud.

"Eso da certeza jurídica; el hecho de que el contribuyente sepa que tendrá 20 días contados desde el levantamiento del acta final o la notificación de la resolución provisional, y ya no los seis meses máximo", dijo.

Antes era motivo de nerviosismo para los contribuyentes apurarse antes de que les notificaran la liquidación, y ahora saben que tienen un plazo específico para tener derecho al acuerdo conclusivo.