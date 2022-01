Esto es lo que se sabe de la venta de Banamex

Una demanda interpuesta por Oceanografía en 2018 contra Citibanamex detuvo por el momento el proceso de venta de este negocio por parte del gigante financiero estadounidense Citi.

Este viernes, se dio a conocer que el 71 Tribunal Ordinario de lo Civil en la Ciudad de México otorgó medidas cautelares a la empresa Oceanografía, empresa que busca reparación de daños parte de la firma financiera, luego de litigios legales por más de siete años.

"Ellos han hecho públicas sus intenciones de vender Banamex a partir de marzo de este año, por lo que tenemos el temor fundado que se vayan del país sin cumplir con las obligaciones de resoluciones que dicte un tribunal. Entonces, para que eso no suceda, fue que le pedimos al tribunal que impida la venta del banco hasta en tanto se acabe el juicio o dejen garantizado el monto que estamos solicitando, que es de 5 mil 200 millones de dólares. Cualquiera de las dos cosas.", dijo Jorge Betancourt, apoderado legal de Oceanografía.

De acuerdo con Oceanografía, esta decisión tiene por objeto impedir que el demandado eluda el cumplimiento de sus obligaciones o el resultado del juicio que se ha promovido o se intente promover en su contra.

De igual forma, Citibanamex también se deberá de abstener de realizar acuerdos, asambleas o cualquier acto corporativo tendiente a aprobar el vender, donar, usufructuar o por cualquier medio afectar la cartera de clientes activos y pasivos; de bienes y servicios que menoscaben el valor de la institución y su salida del suelo mexicano.

De acuerdo con el representante legal de Oceanografía, la venta del banco quedaría suspendida durante un plazo de al menos dos años que se espera que dure el juicio, a menos de que la compañía decida pagar el monto reclamado por daños y perjuicios.

"Dada su finalidad, constituyen herramientas que van a permitir que la materia del litigio se conserve y pueda ser efectiva una sentencia o resolución que resuelva la controversia o el procedimiento, o bien, que se cause un grave daño a una de las partes o al interés social", destaca el documento emitido por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

En respuesta, Banamex dijo que la demanda de Oceanografía no detendrá la de su negocio minorista, además de que será apelada por el grupo financiero.

"Planeamos apelar la medida cautelar y actualmente no esperamos que este asunto tenga ningún impacto en el cronograma para la venta de nuestro negocio de consumo en México", expuso Citi.

Ante la decisión de un juez civil de detener el proceso en tanto no se resuelva la demanda interpuesta por la empresa naviera, Citi dijo no existen bases legales para la determinación.

"Consideramos que no hay bases legales legítimas para que el juez haya emitido esta medida cautelar, la cual aún no es efectiva, particularmente dadas las alegaciones infundadas contenidas en la demanda", dijo.

Medida procedente

En opinión del socio de la firma Trusan & Roma Abogados y catedrático de la UNAM, Rodolfo Martínez, la medida legal interpuesta por Oceanografía tiene amplias posibilidades de detener el proceso de venta, además de que le está dando opciones a Banamex para que garantice el pago solicitado por Oceanografía.

"Se puede detener la venta de Banamex. Es legal, pero aún tiene la puerta abierta para impugnar la determinación", detalló.

En ese sentido, dijo que en los términos actuales, la opción que tiene Citibanamex para seguir con la venta es dejar garantizado el pago exigido por Oceanografía.

"Citibanamex tiene un grave problema de ser ciertos los argumentos de Oceanografía en la medida en que no logró demostrar los supuestos desvíos de Oceanografía y el daño que le generó a la empresa, por más de 5 mil 200 millones de dólares", dijo.

El especialista dijo que después de la decisión del juez civil de detener por el momento la venta de Banamex, continúa el proceso de apelación por parte del banco, hasta llegar al amparo y un recurso de revisión.

Cabe recordar que en 2014, Banamex demandó a Oceanografía por un supuesto fraude de 500 millones de dólares, realizado a partir de facturas irregulares y cuentas por pagar que involucraron a Pemex. Ante los hechos la empresa fue intervenida y detenidos sus activos y la posterior detención de Amado Yañez. Sin embargo, la empresa ha argumentado que se incurrieron en irregularidades.

"Una de las causas por las que la empresa fue intervenida de manera ilegal, fue la inhabilitación por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) el 11 de febrero del 2014 solicitada sin sustento legal por el Órgano Interno de Control (OIC) de Pemex, argumentando la existencia de documentación falsa, hechos que a la fecha no han podido comprobarse en el juicio que con esa causa se sigue; por el contrario, se ha podido demostrar la legal autenticidad de los documentos cuestionados; por lo que, el día 25 de mayo de 2015, el Poder Judicial de la Federación otorgó un amparo a favor de Oceanografía, reconociendo que dicha inhabilitación había sido ilegal, lo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 21 de julio de 2015", explicó el apoderado legal de Oceanografía, Jorge Bentancourt.

El representante de la naviera recordó también que también se presentó extorsión ejercida por parte del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, quien pretendía que se le entregara 90% de las acciones de Oceanografía mediante un contrato, lo cual consta en diversas denuncias presentadas ante las autoridades competentes.