Estos son los 5 mitos sobre las remesas

Durante la pandemia, las remesas representaron un salvavidas para miles de hogares en América Latina, afirmó el Banco Mundial (BM).

Sin embargo, señaló que el tema de la migración está rodeado de muchos mitos e ideas preconcebidas que hacen necesario ofrecer evidencia empírica para ilustrar que es una oportunidad.

Por esa razón, expertos en el tema y aportes de un equipo multidisciplinario del BM, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, abordaron recientemente los beneficios de maximizar las ganancias de la migración.

Con base a ello, especialistas del Banco Mundial desmitificaron cinco aspectos en torno a la migración:

1.- Las remesas no reducen la pobreza

Un mito común en el tema de las remesas es que no contribuyen a reducir la pobreza y desigualdad, ya que son recibidas por las familias de los más ricos, porque son los únicos que pueden salir del país. La encuesta de los Hogares del Banco Central de República Dominicana, indica que sin remesas la pobreza hubiera aumentado durante el 2020.

2.- Las remesas generan dependencia en quienes las reciben

Sin embargo, un estudio encontró que estos flujos de dinero abren la oportunidad a los niños para ir a la escuela y para que las mujeres puedan estudiar.

3.-Las remesas son el único beneficio de la migración

Existe el mito de que los beneficios de la migración sólo se contabilizan en remesas. La realidad es que las remesas impulsan una amplia variedad de actividades productivas y abonan al desarrollo de las comunidades.

4.-Las familias que reciben remesas las gastan en lujos y no en productos de primera necesidad

Existe un mito de que las remesas se invierten solamente en consumo suntuario y no para inversión; al contrario, ayudan a abordar las necesidades básicas del hogar y el mejoramiento de la calidad de vida de las familias. Las usan principalmente para su vida cotidiana, como lo es el consumo de comida, ropa y transporte.

5.-Las remesas crean estancamiento económico en la sociedad

¿La falta de competitividad ocasiona la migración o las remesas y la migración generan una falta de competitividad? Este argumento asume que los altos niveles de remesas pueden provocar un círculo vicioso de estancamiento y dependencia económicos.

Pero un estudio demostró que las remesas tienen un efecto positivo en las comunidades en sociedades de dónde vienen los migrantes.