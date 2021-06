"Etiquetado, sin impacto en consumo", dice Kantar

Las nuevas reglas de etiquetado que pretenden disminuir el consumo de comida con alto contenido calórico y de azúcar en el país no han impactado la venta de este tipo de productos, dijo el country manager de la División Worldpanel de Kantar México, Fabián Ghirardelly.

"No vemos un impacto por el etiquetado en México. Ya llevamos seis meses y no vemos un impacto significativo que podamos asociar a los sellos en el cambio de hábito de compra o consumo de hogares", explicó.

En conferencia de prensa, el especialista de la consultora añadió que ante la falta de alternativas de productos y la magnitud de cambios en las etiquetas de productos que se venden en el país, el impacto en los consumidores ha sido reducido.

"Fue una iniciativa masiva. Tal vez tan masiva que terminó impactando poco, porque no hay posibilidades de reemplazo", dijo Ghirardelly.

Cabe recordar que en 2020 se modificó la Norma Oficial Mexicana (NOM) 51, para dar mayor información nutricional a los consumidores sobre productos preenvasados, la cual obligaba a colocar octágonos negros haciendo referencias al contenido en azúcares, calorías y sodio, entre otros ingredientes.

En tanto, la nueva normativa también eliminó personajes de marcas como Bimbo, Kellogg´s, Sabritas, entre otros, con el fin de disminuir su consumo y ayudar a mitigar la obesidad entre los niños mexicanos.

De acuerdo con Kantar, en 2020 los mexicanos aumentaron su consumo de marcas como Red Cola, Galletas María y artículos de Pétalo, lo que confirma la tendencia de un segmento de la población que migró a marcas más económicas, ante la disminución de recursos por el golpe económico de la pandemia de Covid-19.

En tanto, la consultora detalló que pese al etiquetado, Coca-Cola y productos de Bimbo se mantuvieron en la preferencia de consumidores mexicanos.