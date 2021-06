EU decide que Facebook puede quedarse con Instagram y WhatsApp

Las grandes empresas de tecnología están enfrentando investigaciones en diversos países pues diversos reguladores consideran que aprovechan su posición dominante para evitar la competencia y ganar más poder. En el caso particular de Facebook, la Comisión Federal de Comercio había propuesto que la empresa debía renunciar a Instagram y WhatsApp por incurrir en prácticas monopólicas pero un Tribunal de Estados Unidos acaba de decidir que no será así.

Según han dado a conocer medios locales como "The Verge", un Tribunal de Distrito de Estados Unidos se ha pronunciado a favor de Facebook en el caso antimonopolio que el gobierno federal sostiene contra la compañía. Esto luego de desestimar una denuncia presentada por la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés), que buscaba deshacer las adquisiciones de Facebook de Instagram y WhatsApp.

En su queja inicial, la FTC alegó que Facebook violó las leyes antimonopolio federales al comprar un posible competidor en el mercado de las redes sociales. Sin embargo, el juez James E. Boasberg escribió que la FTC no ofreció pruebas suficientes para su afirmación central: "que Facebook ejerce el poder de monopolio".

"La FTC no ha alegado suficientes hechos para establecer de manera plausible un elemento necesario de todas sus afirmaciones de la Sección 2, a saber, que Facebook tiene poder de monopolio en el mercado de Servicios de Redes Sociales Personales (PSN)", escribió Boasberg. "La denuncia no contiene nada al respecto, salvo la acusación de que la empresa ha tenido y sigue teniendo una participación dominante del mercado superior al 60%".

Boasberg también desestimó los reclamos contra las restricciones de interoperabilidad de Facebook, y encontró que las políticas se implementaron hace demasiado tiempo para estar sujetas a la acción de la FTC.

Y no solo eso, el fallo también anuló un caso antimonopolio paralelo contra Facebook presentado por una coalición de fiscales generales estatales. Hay que recordar que, en diciembre pasado, casi todos los fiscales generales estatales firmaron una demanda contra Facebook haciendo acusaciones similares a las del caso de la FTC. Pero Boasberg desestimó ese caso en una decisión adjunta sosteniendo que una doctrina de derecho civil específica impedía a la coalición desafiar adquisiciones liquidadas hace tantos años.

Todavía no está cerrado el caso

A pesar del dictamen de esta semana, el juez Boasberg dejó espacio para que la FTC revisara el caso. Así, la comisión tiene hasta el 29 de julio para presentar una nueva denuncia que describa su argumento sobre el dominio del mercado de Facebook.

También dijo que la ley sí contempla evaluar las fusiones que se realizaron hace mucho tiempo, siempre y cuando el demandado todavía tenga los activos o acciones comprados, como en el caso de Facebook con Instagram y WhatsApp. No obstante, también señaló la dificultad de establecer el poder de monopolio para un servicio en línea gratuito debido a que no están claros los límites y las medidas exactas de lo que constituye su servicio.

Los especialistas consideran que la decisión del tribunal podría llevar a una acción más agresiva por parte de la legislatura, especialmente considerando que el Congreso está impulsando reformas tecnológicas antimonopolio. Como ejemplo de ello, la semana pasada, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes aprobó una serie de proyectos de ley que apuntan al poder de mercado de las grandes tecnologías, incluidas prohibiciones de grandes fusiones y nuevos requisitos de interoperabilidad. Actualmente las medidas están siendo evaluadas por el pleno de la Cámara y se espera que se presenten proyectos de ley durante las próximas semanas.

Facebook no se ha pronunciado de manera oficial sobre esta resolución. Sin embargo, la decisión tuvo un efecto positivo para la compañía pues sus acciones aumentaron su valor. Este martes la empresa llegó al billón de dólares en capitalización de mercado por primera vez en su historia.