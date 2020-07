EU enviará lista de empresas a relocalizarse en México: SE

Como parte de los compromisos de la semana pasada, entre los gobiernos de México y de Estados Unidos están el que el gobierno mexicano revisará los permisos faltantes a proyectos energéticos y los estadounidenses darán una lista de plantas de manufactura que podrán relocalizarse en territorio mexicano.

En videoconferencia con legisladores de la Comisión Especial de Seguimiento a la implementación del T-MEC, la Secretaria de Economía, Graciela Márquez, explicó que se trabajará en un plan de relocalización de empresas, para lo cual se acordó con funcionarios estadounidenses que enviarán una lista de plantas que pueden invertir en México.

Lo anterior son parte de los compromisos que acordaron funcionarios de los gobiernos de México y de Estados Unidos la semana pasada durante la visita que se realizaron los mandatarios de ambos países con motivo de la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Dijo que tanto el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y del secretario de Comercio Wilbur Ross, se comprometieron a enviarle una lista de plantas que puedan relocalizarse en México.

"Quedaron de enviarme un listado de empresas con potencial de relocalizarse, no en Estados Unidos sino en México", por lo que se espera que lleguen tanto empresas que no operaban en territorio mexicano como que extiendan sus inversiones las que ya estaban.

Además de que "como parte de otros resultados está el compromiso del gobierno mexicano de revisar algunos permisos que hacen falta en particular para una empresa de transportación de gas y mucho se habló con los empresarios tanto mexicanos como estadounidenses de la relocalización", expuso.

Sobre la posibilidad de que Estados Unidos bloquee las importaciones mexicanas de agroalimentos en ciertas estaciones; o de imponerse aranceles a productos, Márquez dijo que de darse esa situación México respondería con aranceles equivalentes a la restricción que se imponga, lo que incluso puede llevar a abrir paneles ante la Organización Mundial del Comercio.