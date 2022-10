EU impondrá más restricciones comerciales a empresas chinas de IA

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 4 (EL UNIVERSAL).- La Casa Blanca está lista para revelar reglas que restringirían aún más el acceso a tecnología informática avanzada en China que podría ser utilizada por sus militares, según "The New York Times".

De acuerdo con los informes, las nuevas medidas, que pueden anunciarse esta semana, tienen como objetivo reducir la capacidad de Beijing para producir armas y sistemas de vigilancia avanzados.

Las nuevas reglas se basarían en restricciones que impiden que las empresas vendan tecnologías desarrolladas en EU al fabricante de teléfonos inteligentes Huawei, introducidas por primera vez por la administración Trump en 2019.

Se espera que el presidente Biden aplique tales restricciones a otras empresas chinas, laboratorios de investigación gubernamentales y otras entidades. informantes le dijeron al "NYT".

A las empresas de todo el mundo se les prohibiría vender cualquier tecnología fabricada en Estados Unidos a las organizaciones objetivo.

El mes pasado, se dio a conocer que la Casa Blanca podría intentar frenar las ventas de herramientas avanzadas fabricadas en Estados Unidos a la industria de semiconductores de China.

También puede limitar las exportaciones de microchips estadounidenses a centros de datos y supercomputación chinos avanzados. Las medidas podrían afectar no solo al gobierno, sino también a instituciones académicas y empresas de internet como Alibaba y Tencent.

Mientras que EU tiene el mayor rendimiento en la lista de supercomputadoras Top500, China lidera en la cantidad de sistemas. Las nuevas restricciones estadounidenses, si se promulgan, serían el mayor esfuerzo para combatir la capacidad de China para construir supercomputadoras y centros de datos.

Si bien la mayoría de los usos de la supercomputación son benignos, algunos tienen propósitos malignos como el desarrollo de armas o la vigilancia. En un caso, se utilizó una supercomputadora construida con chips Intel y NVIDIA para vigilar a la minoría uigur del país. El mes pasado, NVIDIA reveló en una presentación ante la SEC que el gobierno de EU estaba restringiendo las ventas de chips de computadora utilizados para supercomputadoras e IA tanto a Rusia como a China.