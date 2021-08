EU, México y Tridonex llegan a acuerdo para evitar panel laboral en el marco del T-MEC

La Oficina de Representación Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) llegó a un acuerdo con Tridonex, por el cual se repondrán los derechos laborales de los trabajadores a los que se les negaron los derechos de libre asociación y negociación colectiva.

El acuerdo consiste en restablecer en el puesto a 154 trabajadores que fueron despedidos de la planta de Tridonex en Matamoros, Tamaulipas, en México.

Hacerles un pago retroactivo de aproximadamente seis meses, lo que llevará a pagarles un total de nueve o más meses por trabajador, lo que significa un monto atrasado de 600 mil.

Apoyar el derecho de los trabajadores de decidir quién será su representante sindical siempre y cuando no haya coacción, intimidación ni acoso, además de que debe haber observadores durante cualquier proceso de votación. Así como mantenerse neutrales en momentos de votaciones sindicales.

Tridonex, subsidiaria de Industrias Cardone, deberá darles capacitación a los trabajadores en torno a cuáles son los derechos que tienen para realizar una negociación colectiva y determinar una libre asociación.

Así como abrir una línea directa para que los empleados reporten cualquier abuso o violaciones a los derechos de los trabajadores en la fábrica, lo que puede ser una línea telefónica o correo para recibir denuncias anónimas.

Por otra parte, acordaron capacitar a los gerentes sobre "procedimientos justos de reducción de personal" y fortalecer los protocolos sanitarios para evitar contagios por Covid-19 e incluso darles apoyo financieros a los trabajadores que no puedan presentarse a trabajar si tienen Covid-19.

En tanto, el gobierno mexicano se comprometió a ayudar en la capacitación de derechos laborales de la fábrica Tridonex, monitorear cualquier procesos de elección sindical e investigar cualquier queja que reporten los trabajadores sobre denegación de derechos que reporten los trabajadores.

México también aceptó ser proveedor de inspecciones robustas a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, durante y después de una votación sindical, a fin de asegurarse que los directivos de Tridonex, juegan un papel neutral y no interfieren en la votación.

Esto tiene que ver con la petición que realizaron sindicatos mexicanos y estadounidenses -- American Federation of Labor-Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO), the Service Employees International Union (SEIU), Public Citizen´s Global Trade Watch, and the "Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios "Movimiento 20/32"-- el pasado 10 de mayo para denunciar la denegación de derechos laborales bajo el Mecanismo de Respuesta Rápida del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Como resultado de la petición, el 9 de junio de 2021, el gobierno mexicano recibió la solicitud estadounidense para revisar la supuesta denegación de derechos de