Evergrande, lejos de tener implicaciones similares a quiebra de Lehman Brothers: CIBanco

La complicada situación financiera que vive el gigante inmobiliario chino Evergrande está muy lejos de ser algo similar a las implicaciones que tuvo en su momento la quiebra de la estadounidense Lehman Brothers (LB) y que terminó desencadenando la gran crisis económica de 2008 y 2009, dijo CIBanco.

"Esto no significa que no habrá consecuencias en los mercados financieros. Es probable que este tema continúe generando episodios de aversión global al riesgo, por lo menos hasta conocer el desenlace de la empresa o una posible decisión de intervención del gobierno chino. Esto puede demorar por lo menos un mes más", dijo la firma.

CIBanco resaltó que por el momento no se sabe si el gobierno chino permitirá que la inmobiliaria colapse o si la rescatará, pero resaltó que las autoridades del gigante asiático cuentan con recursos de sobra para proveer de liquidez al mercado en caso de requerirse. "Como es una costumbre, los mercados financieros se adelantan al peor escenario (en este caso una quiebra de Evergrande) y por eso observamos en los últimos días sesiones negativas en la mayoría de los activos de mayor riesgo (bolsas de valores y monedas de emergentes). En los mercados de renta variable, está siendo el pretexto perfecto para que los operadores tomen utilidades debido a las fuertes ganancias acumuladas en los últimos meses", explicó CIBanco.

En su análisis, la firma resaltó que si bien el tema de Evergrande y un efecto contagio no ayuda a disipar las actuales dudas sobre el ritmo de crecimiento económico de China, la realidad es que una probable ralentización en su dinamismo se explica más por otros factores, sin embargo, prevalecerá el impacto en los mercados financieros globales y se reflejará en la cotización del peso mexicano.

"En el ínter, los temores por Evergrande se traducirán en presiones temporales en el peso mexicano. Sin embargo, el comportamiento de la moneda está supeditado a los siguientes pasos de la Reserva Federal de Estados Unidos en materia de política monetaria. Así, los dos temas principales de la semana, de conjuntarse podrían provocar que por momentos el peso se deprecie hacia 20.50 por dólar", añadió.