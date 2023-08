Evolución de inflación, lo que marque pauta, no la Fed: Heath

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 2 (EL UNIVERSAL).- El subgobernador del Banco de México (Banxico), Jonathan Heath, anticipó que el Instituto central no estaría cambiando su postura "absoluta" pese a que la Reserva Federal (Fed) subiera otra vez su tasa de interés.

Al participar en el podcast: "Norte Económico" del grupo financiero Banorte, dijo que será la evolución de la inflación la que marque la pauta.

Banxico todavía debe mantener su postura restrictiva "por un buen tiempo", advirtió.

Lo anterior con el fin de darle tiempo para que surta los efectos esperados, explicó.

"Tenemos una postura restrictiva, creemos que es aceptable y la queremos dejar ahí hasta que surta efecto", estableció.

Por lo pronto, adelantó "no queremos, con la información que tenemos, modificar nuestra postura absoluta; aún en el caso de que la Reserva Federal decide dar un aumento más o no".

Incluso no descartó un escenario alternativo que implique endurecer más la postura monetaria de Banxico.

Ello ante la inflación persistente, en especial de la subyacente, lo que podría ser un elemento para considerar hacia delante, puntualizó.

Calificó como "difícil y frágil" la tarea de seguir bajando la inflación porque en cualquier momento puede interrumpir su descenso.

Para ello consideró relevante atender las presiones internas propias de la economía mexicana, como por ejemplo la seguridad, distribución y cuellos de botella en las aduanas.

"Tenemos toda una serie de cosas que en el margen alimentan estas mismas presiones", manifestó.