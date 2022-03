Éxito económico del T-MEC extenderse a otros ámbitos: Salazar

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 28 (EL UNIVERSAL).- Para el embajador de Estados Unidos en México, Kenneth Salazar, el éxito económico que lograron ambos países en materia económica vía el T-MEC, debe extenderse a otros ámbitos, en donde tienen que trabajar ambos gobiernos en conjunto para tener seguridad, energía limpia, confiable y asequible, así como atender el asunto de la migración.

Consideró que los gobiernos de ambos países están alineados, sobre todo en el ámbito económico, lo que se observó con lo negociado en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pero "tenemos que hacerlo en otros temas que afectan mucho" a ambos países.

Está el tema de la reforma eléctrica en México, un punto difícil en el que también debe tenerse éxito tal y como se hizo en lo económico, dijo durante su participación en la 105 Asamblea General de la American Chamber México (Amcham).

"La última cosa es esto de la energía... de la reforma, de todo lo que está pasando, es difícil, no sé a dónde vamos a llegar, pero ahí la llevamos porque como le explico yo al gabinete de México, es que si vamos a tener el éxito en este enlace económico, también tiene que ser el enlace de la energía, se requiere la energía limpia, confiable y asequible", explicó.

Sobre la inseguridad dijo que hay cuando menos siete estados del país en donde se vive un fuerte problema, "no importa donde viva uno, en Michoacán, Guanajuato, en el Sur, Nuevo León, Nuevo Laredo, tenemos que hacer muchísimo más en esto de la seguridad".

En el problema de la inseguridad también participa el gobierno estadounidense junto con el gabinete de seguridad de México, como lo hacen en Michoacán.

Dijo que no basta con solo decir que se va a terminar la inseguridad. "Se dice que hay tanta violencia en México y no se puede terminar solo porque se diga que se vaya la violencia, la corrupción, y todo lo que hace desorden" eso lleva tiempo.

Añadió que por eso tuvieron que trazar un plan con el gobierno federal, estatal y local, para proteger a los inspectores sanitarios de aguacate que fueron amenazados.

"No puedo dejar a los empleados que tenemos aquí que son mexicanos, muchos, haciendo las inspecciones de los aguacates viviendo bajo la amenaza", por eso hay un trabajo conjunto que avanza bien.

Consideró que hay otros problemas en los que deben trabajar juntos, como por ejemplo, en las armas que llegan a México provenientes de Estados Unidos.

Está también el tema de migración que crece, así como la relación de la migración con el crimen organizado porque se traslada en camiones a gente, hay casos en que hay camiones que "tratan de llegar al Norte y salen por Chiapas, esos que tienen a 175 personas, los ponen como animales o vacas" y ese tema compete a México y Estados Unidos.

Por eso hay que trabajar en proyectos que generen desarrollo, hay proyectos en el sureste y en el Sur de Centroamérica y en otros lugares que hay que impulsar.