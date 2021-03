Expectativas de empleo para segundo trimestre, la más baja en 11 años

Los empleadores mexicanos reportan la previsión de contratación netos para el segundo trimestre del presente año más conservadores en poco más de 11 años, de acuerdo con los resultados de Encuesta de Expectativas de Empleo ManpowerGroup.

De los más de 3 mil 500 empleadores encuestados, el 14% espera aumentar su fuerza laboral, el 6% anticipa una disminución, el 76% se mantendrá sin cambios y el 4% no sabe.

Una vez realizado el ajuste estacional, la expectativa neta de empleo para el país en el segundo trimestre es de +7%, el nivel más bajo desde el cuarto trimestre de 2009, en el marco de la crisis financiera internacional.

La encuesta fue realizada del 6 al 26 de enero del 2021, antes de que se presentara la iniciativa energética en el país y de que algunos de los estados de la república cambiaran de color en el semáforo epidemiológico, aclaró Mónica Flores, presidente de ManpowerGroup LATAM.

--Recuperación del empleo es incierto

Tomando en cuenta lo anterior, la directiva junto con Héctor Márquez, director comercial de la firma, estimaron que en los primeros seis meses del año se habrían generado entre 200 mil y 250 mil nuevos empleos formales en México, luego de que el año pasado se perdieron 647 mil plazas.

"Es arriesgado dar un pronóstico por muchas cosas que están pasando en nuestro país: si no llegan los pedidos de la vacuna o si hay semáforo rojo. Yo no pensaría que en los siguientes trimestres lleguemos a los niveles pre covid, yo más bien tiendo a pensar que a finales del año o primeros trimestres del año siguiente", comentó Mónica Flores.

En su opinión, la generación de empleos no solo depende de la vacuna, hay todo un contexto macroeconómico que es el que atrae inversión y confianza, y además de ese tema económico, hay un tema de habilidades, conocimiento y talento, porque puede haber condiciones, pero si las personas no están capacitadas para lo que se requiere en la era digital, en un mundo post covid, en el siglo XXI tampoco van a poder llenar esas vacantes.

Los empleadores en tres de las cuatro categorías por tamaño de empresa esperan aumentar sus plantillas laborales durante el próximo trimestre del 2021.

Las Grandes Empresas anticipan el mercado laboral más fuerte, reportando una expectativa de +18%, seguido por las Medianas Empresas con +6%, Pequeñas Empresas con +1%. Mientras que las Micro Empresas reportan una expectativa de -2%, disminuyen 2 puntos porcentuales en comparación trimestral y anual.

Adicionalmente, la encuesta revela que el 45% de los empleadores espera regresar a los niveles de contratación previos a la pandemia probablemente para finales del 2021, mientras que 14% espera lograrlo para finales del 2022.