Extrabajadores del IMSS exigen a Hacienda pago de pensiones

Extrabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se manifestaron este día a las afueras de 40 oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en 20 estados, para que la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) resuelva el problema de pago de pensiones como lo prometieron. La Unión Nacional de Comités IMSS, en defensa de los derechos de jubilados y pensionados, que representa a más de 80 mil ex trabajadores, solicitó al titular de la SHCP, Arturo Herrera Gutiérrez, una audiencia para tratar el tema de la entrega de los ahorros de la subcuenta de cesantía y vejez.

Reclamaron que los problemas relacionados con las pensiones de más de 80 mil jubilados y pensionados entre 2015 a la fecha no se han atendido porque no hay voluntad de parte de las autoridades. No se han observado avances en la solución de su problemática, por lo que decidieron hacer una manifestación frente a las oficinas principales del SAT, así como en las desconcentradas más importantes al interior de la República mexicana.

Acusaron que en las tres mesas de diálogo que se instalaron en la secretaría de Gobernación, el 23 de abril y los días 14 y 28 de mayo del 2021, para llegar a una resolución aún no se les da respuesta favorable. Ello a pesar de que en la última reunión participaron once funcionarios de las secretarías de Hacienda, Gobernación, del Trabajo, el IMSS, la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Los grupos de jubilados entregaron en tiempo y forma sus propuestas, tal y como fue acordado, pero hasta ahora no han recibido respuesta a los argumentos planteados porque les respondieron que no está en su competencia, y por ello decidieron manifestarse.