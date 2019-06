Facebook ficha a un directivo bancario ante el lanzamiento de su criptomoneda

Facebook ha fichado a Ed Bowles, directivo del banco británico Standard Chartered, ante el próximo lanzamiento de una criptomoneda y otros servicios financieros, informa este viernes "Financial Times".



El periódico londinense asegura que la empresa de Mark Zuckerberg se prepara de esta manera para un previsible aumento del escrutinio en Europa a nivel político y de los organismos reguladores.



Según el FT, Bowles, actualmente director de asuntos públicos y corporativos de Standard Chartered, se unirá al equipo de Facebook en septiembre como director de política pública, con sede en Londres.



Ni la empresa estadounidense ni el interesado han confirmado la noticia oficialmente.



El pasado enero, Facebook fichó como director de comunicación global al exviceprimer ministro británico Nick Clegg, que tiene experiencia en negociaciones con la Unión Europea (UE).



En abril, Zuckerberg se reunió con el gobernador del Banco de Inglaterra, el canadiense Mark Carney, para analizar el futuro de la banca digital, recuerda el FT, que señala que el empresario conversa también con los reguladores en su país.



El periódico estadounidense "The Wall Street Journal" reveló el jueves que Facebook se ha asociado con varias empresas tecnológicas, financieras y de comercio electrónico para poner en circulación una criptomoneda propia que permita llevar a cabo transacciones entre particulares y con establecimientos.



El proyecto de divisa, que podría presentarse la semana próxima, contaría con el apoyo de compañías como Visa, Mastercard, PayPal y Uber, que formarán parte de un consorcio llamado "Asociación Libra" que actuará como ente supervisor colegiado, indicó el diario.



Según el periódico, no tener el control directo de la divisa digital daría a Facebook mayor margen de maniobra ante el previsible escrutinio al que le someterán los Gobiernos y reguladores de todo el mundo, suspicaces ya con la compañía en cuestiones de privacidad y gestión de los datos de los usuarios.