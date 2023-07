Falla de Invex afectaría a más de 600 mil tarjetahabientes

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 13 (EL UNIVERSAL).- Este jueves Invex cumplió cuatro días con fallas en sus sistemas, sin que hasta el momento se tenga certeza de cuándo sus clientes podrán realizar operaciones en sus canales digitales.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al cierre de mayo pasado, Invex alcanzaba los 658 mil 305 contratos de tarjetas de crédito y poco más de 19 mil clientes con tarjeta de débito.

La falla de Invex sería una de las más largas registradas recientemente en servicios digitales de un banco, en un momento en que las instituciones financieras registran su mayor actividad a través de canales tecnológicos.

La falla de Grupo Financiero Invex impacta a sus subsidiarias Banco Invex, Casa de Bolsa, Invex Operadora e Invex Consumo, y también a su producto más reciente lanzado al mercado, NowBanco, una experiencia totalmente digital que la firma presentó a inicios de año,con la cual fijó la meta de captar 11 millones de clientes decepcionados de los servicios tradicionales de las instituciones financieras.

"Es una pésima aplicación, me transfirieron dinero y no sé si me llegó y lo peor de todo es que si no llega el dinero no se harán responsables. Pensé que eran cosa seria", dice una de las quejas de usuarios afectados de NowBanco.

Este jueves las quejas en las redes sociales de Invex se mantienen. Clientes que quieren consultar saldos, pagar tarjetas, entre otras operaciones. Incluso, hay usuarios que aseguran que la falla comenzó desde el domingo 9 de julio, mientras que la institución reconoció el problema el lunes en un evento relevante enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.

Al cierre de marzo pasado, Grupo Financiero Invex administraba activos por 159 mil 966 millones de pesos, apenas 1.2% de los más de 12.9 billones de pesos que controlan los 21 grupos financieros que operan en el país.

La duda que se mantiene entre los usuarios es que si se aplicarán cargos e intereses por no pagar la tarjeta de crédito de Invex si las fechas límites de pago coincidieron con sus fallas.

Invex ha informado que no cobrará cargos a los usuarios y la Condusef ya está en contacto con el banco a la espera de más información sobre el restablecimiento de sus operaciones.

"Todos los usuarios que se vieron afectados por el servicio, si ayer tenía que pagar la tarjeta y se entera tardíamente que podía pagar la tarjeta en sucursal o en tiendas, les van a condonar los intereses y la comisión por pago tardío. Es un problema del banco y no van a perjudicar al cliente", dijo este miércoles a El Universal la directora general de atención a usuarios de la Condusef, Elisa Herrejón.

Ante las inquietudes de los usuarios, la Condusef informó que, si está por vencer el pago de su tarjeta, que lo pueda hacer en sucursal o a través de los comisionistas con los que tienen convenio como Oxxo, Walmart, Chedraui, Farmacias Guadalajara, entre otros.