Falla en servidores afecta aplicaciones de varios bancos

Esta mañana de jueves se presentaron fallas en aplicaciones bancarias y sitios de internet relacionados con Akamai, un servicio de distribución de contenido.

De acuerdo con Down Detector, las apps bancarias que tienen problemas son BBVA, Santander, Scotiabank, Banorte, HSBC, Citibanamex y Spei.

Además, algunos servicios de streaming como HBO y Disney+, y proveedores de internet como Telmex, Izzi y TotalPlay también presentan fallas en su funcionamiento.

Usuarios en redes sociales reportaron fallas para ingresar a las aplicaciones de los bancos de Santander, Banorte, BBVA, Scotiabank, entre otros.

A través de Twitter, usuarios indicaron que tampoco se podía accesar a las páginas web de los bancos.

"¿Alguien más con problemas en su app de bancomer? me urge hacer una transferencia y no abre mi app...", indicó una usuaria.

"Buenos días. ¿Se les cayó la página o qué está pasando? ya que entro y me manda a otro link donde me piden mi número en el token, veo es una página externa en la cual no ingrese ningún dato", señaló otro usuario.

Ante esto, Banorte respondió así a las quejas que se presentaron.

"Lamentamos los inconvenientes ocasionados. Nos interesa conocer mayor detalle de tu caso. ¿Podrías compartirnos por MD la información? Quedamos al pendiente. Agradecemos tu uso de nuestros canales digitales".

Akamai dijo estar experimentando "una interrupción del servicio".

La empresa instala servidores en todo el mundo para que los contenidos de las empresas accedan más rápido a versiones locales.

La empresa también le da servicio a empresas como Airbnb, Best Buy, FedEx, Barclays, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y algunos medios de comunicación.

También se reportaron problemas con sitios web relacionados con Microsoft, Go Daddy, Groupon, Expedia, Costco, Lyft y Charles Schwab.

¿Qué es Akamai Technologies y por qué se liga a la falla?

Un apagón de internet dejó este jueves fuera de servicio durante cerca de una hora a varias destacadas páginas web, entre ellas las de empresas como Delta Air Lines, British Airways, FedEx, AT&T o McDonald's, algo que se achacó a un fallo en el servicio de Akamai, una red de distribución de contenido (CDN).

Este medio día en Nueva York, Akamai anunció que había solucionado el fallo en su sistema, poco después de haber afirmado en su página web que había "surgido un problema con el servicio Edge DNS (Domain Name System)".

Por su parte, Oracle, un proveedor de servicios en la nube, también vivió fallos, pero señaló a problemas de Akamai como la fuente del apagón, que impactó algunas de las propiedades de Oracle.

Akamai, fundada en agosto de 1998, administra uno de los principales sistemas de entrega de contenido en la internet. Instala servidores en todo el mundo para que los contenidos de las empresas accedan más rápido a versiones locales.

La empresa indicó en su cuenta de Twitter que estaban experimentando intermitencias en el servicio: "Akamai está experimentando una interrupción del servicio. Estamos investigando activamente el problema y proporcionaremos una actualización en 30 minutos".

Posteriormente, la empresa aseguró que implementaron una solución que permitió la reanudación del servicio.