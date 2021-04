Falla sistema del Banco Azteca

El empresario Ricardo Salinas Pliego, reportó en su cuenta de Twitter fallas en las transferencias a través de SPEI por parte de Banco Azteca, lo cual ha presentado inconvenientes a sus clientes. "Ahora si nos pueden trolear. Banco Azteca está teniendo problemas con las transferencias SPEI (aclaro, no es quincena), la gente de sistemas está trabajando para resolverlo. Mi coherencia me dice que así como a veces doy carrilla, hoy toca aguantar... Venga", dijo el propietario del banco, en un mensaje dirigido a BBVA México quien hace unos días experimentó fallas en su conexión a SPEI.

Ante la problemática, los usuarios han reclamado al empresario que no pueden realizar operaciones o que no han recibido su dinero, ante lo cual, Salinas Pliego contesta que se está trabajando en arreglar el tema y ofrece disculpas a sus clientes por ello.