Falla web del SAT y desata quejas

Este martes 1 de abril, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio inicio al periodo para presentar la Declaración Anual 2025, que permite a los ciudadanos cumplir con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma.

Sin embargo, ante la apertura de la plataforma digital del SAT, usuarios en redes sociales comenzaron a reportar fallas al momento de querer entrar al sitio del organismo recaudador de impuestos.

De acuerdo con datos del portal Downdetector, 71% de los usuarios que han intentado ingresar al sitio han tenido problemas con el servidor desde las 5:00 horas de este martes.

El 22% de los usuarios registraron fallos al iniciar sesión del portal web, mientras que 6% reporta complicaciones con la aplicación del SAT.

A través de X (antes Twitter) varios usuarios e internautas han reportado las fallas y publicado múltiples quejas por las problemáticas en el sitio.

Según varios testimonios, los problemas comenzaron desde la madrugada al dar inicio el periodo establecido por el organismo de la Secretaría de Hacienda para que las personas físicas presenten su declaración anual.

"Uno quiere cumplir el primer día, pero ustedes no están listos todavía. Así no se puede", escribió una usuaria en la plataforma como respuesta a una publicación hecha por el SAT.

"@SATMX ahora me sale ese mismo error, ya verifiqué mi contraseña y si es correcta. Pueden arreglarlo por favor?", pidió otra de las personas afectadas.

Hasta el momento el SAT no ha dado alguna declaración sobre el fallo en el portal web, pero el problema para acceder al sitio persiste, de acuerdo con los usuarios.