Fallece el empresario Jorge Kahwagi Gastine
Su trayectoria incluyó liderazgo en Cosmocolor, Inmobiliaria Layla y aportes académicos en México.
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El empresarioJorge Kahwagi Gastinefalleció ayer lunes 23 de marzo a los
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85 años, dejando un legado invaluable.
Figura entrañable de los negocios, Jorge será recordado por su visión estratégica y el profundo amor que tuvo por su familia: su esposa, Sonja Macari Chalhub; sus hijos, Layla, Sonja y Jorge Kahwagi Macari (el reconocido exboxeador) y sus nietos.
La noticia fue confirmada por "La Crónica de Hoy", diario del que fue presidente. Descanse en paz.
Nacido en el Líbano y llegado a México a los cinco años, la historia de Jorge Kahwagi Gastine es un testimonio de éxito y adaptación cultural.
Hijo de un sacerdote maronita enviado a servir a la comunidad en nuestro país, Jorge inició su educación en la escuela militar y posteriormente en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se tituló en Derecho.
Más tarde sumó un Doctorado en Administración Pública y una especialización en Alta Dirección de Empresas por la Universidad Panamericana.
Lo anterior le permitió convertirse en el líder y guía de distintos proyectos. Entre los más destacados están "La Crónica de Hoy" y Cosmocolor, una empresa referente en la emisión de documentos de identidad oficiales en el país.
Jorge Kahwagi Gastine también fue fundador de Inmobiliaria Layla y una figura central en el Club de Golf Tequisquiapan, donde dejó una huella imborrable en los ámbitos social y deportivo.
Además, también fue miembro destacado de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y dedicó parte de su tiempo al desarrollo académico como integrante de la Junta de Gobierno del Cinvestav del IPN y del Consejo de Administración del Conalep.
Más allá de sus múltiples títulos y éxitos empresariales, a Don Jorge se le recordará como un hombre que siempre expresó una lealtad y cariño hacia México.
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