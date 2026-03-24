Fallece el empresario Jorge Kahwagi Gastine

El empresario

ayer lunes 23 de marzo a los

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, dejando un legado invaluable.Figura entrañable de los negocios, Jorge será recordado por suy el profundo amor que tuvo por su familia: su esposa, Sonja Macari Chalhub; sus hijos, Layla, Sonja y(el reconocido exboxeador) y sus nietos.La noticia fuepor "",del que fue presidente. Descanse en paz.a los cinco años, la historia dees un testimonio deHijo de unenviado a servir a la comunidad en nuestro país, Jorge inició su educación en lay posteriormente en la, donde se tituló en Derecho.Más tarde sumó uny una especialización enpor laLo anterior le permitió convertirse en elde distintos proyectos. Entre los más destacados están "" y, una empresa referente en la emisión de documentos de identidad oficiales en el país.también fuey una figura central en el, donde dejó unaen los ámbitos social y deportivo.Además, también fue miembro destacado de la, Colegio de Abogados y dedicó parte de su tiempo al desarrollo académico como integrante de ladel IPN y delMás allá de sus múltiples títulos y éxitos empresariales, ase le recordará como un hombre que siempre expresó unahacia