logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Vuelca tráiler en Villa de Reyes

Fotogalería

Vuelca tráiler en Villa de Reyes

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Fallece el empresario Jorge Kahwagi Gastine

Su trayectoria incluyó liderazgo en Cosmocolor, Inmobiliaria Layla y aportes académicos en México.

Por El Universal

Marzo 24, 2026 04:41 p.m.
A
Foto: Tomada de https://www.cronica.com.mx/

Foto: Tomada de https://www.cronica.com.mx/

El empresario

Jorge Kahwagi Gastine
falleció ayer lunes 23 de marzo a los

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


85 años, dejando un legado invaluable.
Figura entrañable de los negocios, Jorge será recordado por su visión estratégica y el profundo amor que tuvo por su familia: su esposa, Sonja Macari Chalhub; sus hijos, Layla, Sonja y Jorge Kahwagi Macari (el reconocido exboxeador) y sus nietos.
La noticia fue confirmada por "La Crónica de Hoy", diario del que fue presidente. Descanse en paz.
Nacido en el Líbano y llegado a México a los cinco años, la historia de Jorge Kahwagi Gastine es un testimonio de éxito y adaptación cultural.
Hijo de un sacerdote maronita enviado a servir a la comunidad en nuestro país, Jorge inició su educación en la escuela militar y posteriormente en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se tituló en Derecho.
Más tarde sumó un Doctorado en Administración Pública y una especialización en Alta Dirección de Empresas por la Universidad Panamericana.
Lo anterior le permitió convertirse en el líder y guía de distintos proyectos. Entre los más destacados están "La Crónica de Hoy" y Cosmocolor, una empresa referente en la emisión de documentos de identidad oficiales en el país.
Jorge Kahwagi Gastine también fue fundador de Inmobiliaria Layla y una figura central en el Club de Golf Tequisquiapan, donde dejó una huella imborrable en los ámbitos social y deportivo.
Además, también fue miembro destacado de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y dedicó parte de su tiempo al desarrollo académico como integrante de la Junta de Gobierno del Cinvestav del IPN y del Consejo de Administración del Conalep.
Más allá de sus múltiples títulos y éxitos empresariales, a Don Jorge se le recordará como un hombre que siempre expresó una lealtad y cariño hacia México.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fallece el empresario Jorge Kahwagi Gastine
Fallece el empresario Jorge Kahwagi Gastine

Fallece el empresario Jorge Kahwagi Gastine

SLP

El Universal

Su trayectoria incluyó liderazgo en Cosmocolor, Inmobiliaria Layla y aportes académicos en México.

SCJN valida facultad de UIF para bloquear cuentas bancarias
SCJN valida facultad de UIF para bloquear cuentas bancarias

SCJN valida facultad de UIF para bloquear cuentas bancarias

SLP

El Universal

La Suprema Corte confirmó que la UIF puede bloquear cuentas por indicios de lavado o terrorismo.

Aerolíneas latinas, más expuestas al aumento de precio en petróleo
Aerolíneas latinas, más expuestas al aumento de precio en petróleo

Aerolíneas latinas, más expuestas al aumento de precio en petróleo

SLP

El Universal

KPMG señala que el aumento del combustible podría traducirse en tarifas más altas y ajustes en rutas menos rentables en México.

Despidos en Spin, por estrategia de crecimiento de Oxxo: Femsa
Despidos en Spin, por estrategia de crecimiento de Oxxo: Femsa

Despidos en Spin, por estrategia de crecimiento de Oxxo: Femsa

SLP

El Universal

Femsa confirma ajustes en Spin para potenciar el crecimiento de Oxxo y mejorar la gestión digital.