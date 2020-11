Falsa, supuesta respuesta de Best Buy a Grupo Salinas

Best Buy informó que son falsos los comunicados que circulan en redes sociales haciendo referencia a un mensaje donde se atribuye a la empresa una respuesta a Grupo Salinas.

"En redes sociales han comenzado a circular comunicados que no fueron pronunciados por Best Buy México. Nuestro comunicado y toda la información oficial respecto al cierre de tiendas en México la pueden consultar en bestbuy.com.mx y en nuestras redes sociales", señala la firma en su cuenta de Twitter.

Desde ayer miércoles comenzó a compartirse un supuesto comunicado de Best Buy donde la empresa agradece a Grupo Salinas su mensaje y coincide en que el 2020 dejó lecciones importantes como el cumplir con las obligaciones fiscales.

El falso comunicado señala que a nombre de los asociados de Best Buy "les deseamos buena suerte en el pago de sus impuestos atrasados" a Grupo Salinas.

El martes pasado Best Buy dio a conocer que dejará de operar en México y sale del país el 31 de diciembre, al respecto la cuenta de Twitter de Elektra posteó un comentario donde agradece a la empresa estadounidense haberlo intentado y agrega "acá nos haremos cargo de tus clientes".

Además, Elektra destacó que ver a una tienda cerrar sus puertas nunca es una buena noticia y lamentaban verlos dejar México.